Больница оккупированной Васильевки переполнена ранеными россиянами, около 500 лечатся в Днепрорудном – Генштаб ВСУ

Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области", – говорится в сообщении.

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного доставили около 150 раненных захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

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