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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больница оккупированной Васильевки переполнена ранеными россиянами, около 500 лечатся в Днепрорудном – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты продолжают нести колоссальные потери в войне против Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ria-m.tv (иллюстративное)

Российские оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери в боях с силами обороны Украины.

Об этом в вечерней сводке в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Более 450 раненых оккупантов лечат в городской больнице оккупированного города Днепрорудное Запорожской области. Также переполнена ранеными российскими оккупантами Васильевская районная больница Запорожской области", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02nduPNGeBVQMR2K9cQcMWxz9sudq51tugyuyZPAjW3i7EDFqwJrQJB3mnrdybjXWYl

23 января в Генштабе проинформировали, что за последнее время в горбольницу Днепрорудного доставили около 150 раненных захватчиков. При этом большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из РФ.

Украинские военные также сообщали о значительном увеличении количества раненых россиян на временно захваченной территории Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба на утро 24 января, ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 122 170 российских оккупантов.

Минобороны РФ за время полномасштабной войны свои потери озвучивало несколько раз. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября 2022 года заявлял, что потери РФ погибшими составляют меньше 6 тыс., хотя журналисты на тот момент, используя открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ) смогли установить больше 6,2 тыс. российских военнослужащих, убитых на войне в Украине. По состоянию на 17 января "Медиазона" таким образом подтвердила смерть 11 662 российских военных.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Запорожская область, раненые, Васильевка, война России против Украины, больницы, потери армии России, российские оккупанты, Днепрорудное
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