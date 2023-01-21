Оккупанты из-за большого количества раненых не пускают в больницы местных жителей и переоборудуют детские сады под госпитали – Генштаб ВСУ

В сообщении подчеркнули, что противник ежедневно несет потери в развязанной им войне.

По информации Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

"Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали", – отмечается в сводке.

Также, в центральной больнице поселка Нижние Серогозы заменены все врачи. Там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

"Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено", – говорится в сообщении.

Число раненых российских военных на оккупированных территориях Луганской области растет, для их лечения везут врачей из РФ, сообщала в январе Луганская ОВА.