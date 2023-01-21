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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из-за большого количества раненых не пускают в больницы местных жителей и переоборудуют детские сады под госпитали – Генштаб ВСУ

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Украинские военные ежедневно увеличивают число погибших и раненых оккупантов
Украинские военные ежедневно увеличивают число погибших и раненых оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На некоторых оккупированных территориях Украины больницы переполнены ранеными захватчиками, а медперсонал заменяют российскими врачами. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 января.

В сообщении подчеркнули, что противник ежедневно несет потери в развязанной им войне.

По информации Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении только в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

"Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали", – отмечается в сводке. 

Также, в центральной больнице поселка Нижние Серогозы заменены все врачи. Там теперь лечат только личный состав российских оккупационных войск.

"Подобная ситуация сложилась и в Каланчаке, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма. Приходить в больницу местным жителям запрещено", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Hiyt6bmUrraXhpLSKA7gdcVqQjcwH71LayjqRzjSq7fWb6urtXVqHwhfxWLecpffl

Число раненых российских военных на оккупированных территориях Луганской области растет, для их лечения везут врачей из РФ, сообщала в январе Луганская ОВА. 

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 20 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали приблизительно 119 300 российских оккупантов.

Теги: медицина, Луганская область, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, раненые, война России против Украины, медики, больницы, врачи, детский сад
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