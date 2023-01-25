Маляр: Враг усиливает давление на бахмутском и угледарском направлениях, идут тяжелые бои

"Враг усиливает давление на бахмутском и угледарском направлениях. Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", – говорится в сообщении.
Интенсивность боев растет, отметила замминистра.
"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов", – заявила она.
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В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.
24 января он заявил, что "оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях".
Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%.