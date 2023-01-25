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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Враг усиливает давление на бахмутском и угледарском направлениях, идут тяжелые бои

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Маляр отметила, что интенсивность боев растет
Маляр отметила, что интенсивность боев растет
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Российские оккупанты усиливают давление на бахмутском и угледарском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщила в Telegram 25 января замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Враг усиливает давление на бахмутском и угледарском направлениях. Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", – говорится в сообщении.

Интенсивность боев растет, отметила замминистра.

"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов", – заявила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

24 января он заявил, что "оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях".

Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, Бахмут, Угледар
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