США готовы поставлять Украине танки столько, сколько нужно – Пентагон

По ее словам, нельзя говорить о дальнейшем графике поставок. Пентагон будет реагировать на развитие событий на поле боя.

"Война может закончиться завтра, если [президент России] Владимир Путин примет такое решение. Но не похоже, что он собирается принимать такое решение. Так что эта работа может продолжаться до конца года. Она может продолжаться много лет. Поэтому предоставление этих Abrams через пакет USAID демонстрирует долгосрочную приверженность Украине", – заявила Сингх.

Она отметила, что Пентагон всерьез относится к угрозам РФ по поводу поставок боевых танков, однако не считает это эскалацией войны.

LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/Vrv8OEUhHJ — Department of Defense * (@DeptofDefense) January 26, 2023