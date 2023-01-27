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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США готовы поставлять Украине танки столько, сколько нужно – Пентагон

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25 января президент США Байден заявил о передаче Украине 31 Abrams
25 января президент США Байден заявил о передаче Украине 31 Abrams
Фото: ЕРА

США готовы к долгосрочной программе передачи в Украину танков Abrams и другого вооружения. Об этом пресс-секретарь американского министерства обороны Сабрина Сингх сообщила на брифинге 26 января.

По ее словам, нельзя говорить о дальнейшем графике поставок. Пентагон будет реагировать на развитие событий на поле боя.

"Война может закончиться завтра, если [президент России] Владимир Путин примет такое решение. Но не похоже, что он собирается принимать такое решение. Так что эта работа может продолжаться до конца года. Она может продолжаться много лет. Поэтому предоставление этих Abrams через пакет USAID демонстрирует долгосрочную приверженность Украине", – заявила Сингх.

Она отметила, что Пентагон всерьез относится к угрозам РФ по поводу поставок боевых танков, однако не считает это эскалацией войны.

Контекст:

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме.

В то же время Соединенные Штаты не смогут передать Украине танки Abrams к ожидаемому наступлению России весной, заявила 26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Пентагон, танки, USAID, война России против Украины, Сабрина Сингх, Abrams
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