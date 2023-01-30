Шольц заявил, что у него "идиосинкразия" на обсуждение темы истребителей для Украины

По его словам, у него вызывает "идиосинкразию" (болезненную реакцию, отторжение. – "ГОРДОН"), что сами эти дебаты проводятся.

"Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему появляется эта тема, когда речь идет о помощи украинцам? Теперь необходимы серьезные дебаты, а не конкуренция на торгах... в которой, возможно, внутриполитические мотивы играют большую роль, чем поддержка Украины", – сказал Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что дебаты по такому вопросу, как поставки оружия, должны основываться "на рациональных соображениях". Он также назвал "бессмысленными" предложения о развертывании в Украине сухопутных войск НАТО.

"Все уже сказано [по этому поводу], в том числе и мной", — добавил Шольц.