ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шольц заявил, что у него "идиосинкразия" на обсуждение темы истребителей для Украины

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Канцлер Германии призвал к "рациональным" соображениям в военной помощи Украине
Канцлер Германии призвал к "рациональным" соображениям в военной помощи Украине
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Олаф Шольц недоволен дискуссией о возможных поставках западных истребителей Украине. Об этом он заявил 29 января на пресс-конференции в Сантьяго (Чили), которую Meganoticias транслировал в YouTube.

По его словам, у него вызывает "идиосинкразию" (болезненную реакцию, отторжение. – "ГОРДОН"), что сами эти дебаты проводятся.

"Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему появляется эта тема, когда речь идет о помощи украинцам? Теперь необходимы серьезные дебаты, а не конкуренция на торгах... в которой, возможно, внутриполитические мотивы играют большую роль, чем поддержка Украины", – сказал Шольц.

Канцлер Германии подчеркнул, что дебаты по такому вопросу, как поставки оружия, должны основываться "на рациональных соображениях". Он также назвал "бессмысленными" предложения о развертывании в Украине сухопутных войск НАТО.

"Все уже сказано [по этому поводу], в том числе и мной", — добавил Шольц.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Летом эта тема стала обсуждаться более активно, но в сентябре Юрий Игнат говорил, что Украина пока не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Американская корпорация Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.

30 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать силам обороны Украины любые воздушные средства в координации с союзниками по Североатлантическому альянсу. 

Теги: Германия, Чили, военная помощь, Сантьяго-де-Чили, истребители, самолеты, война России против Украины, Олаф Шольц
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