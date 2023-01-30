Шольц заявил, что у него "идиосинкразия" на обсуждение темы истребителей для Украины

По его словам, у него вызывает "идиосинкразию" (болезненную реакцию, отторжение. – "ГОРДОН"), что сами эти дебаты проводятся.
"Некоторые люди должны задать себе вопрос: почему появляется эта тема, когда речь идет о помощи украинцам? Теперь необходимы серьезные дебаты, а не конкуренция на торгах... в которой, возможно, внутриполитические мотивы играют большую роль, чем поддержка Украины", – сказал Шольц.
Канцлер Германии подчеркнул, что дебаты по такому вопросу, как поставки оружия, должны основываться "на рациональных соображениях". Он также назвал "бессмысленными" предложения о развертывании в Украине сухопутных войск НАТО.
"Все уже сказано [по этому поводу], в том числе и мной", — добавил Шольц.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
Летом эта тема стала обсуждаться более активно, но в сентябре Юрий Игнат говорил, что Украина пока не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
Американская корпорация Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.
30 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать силам обороны Украины любые воздушные средства в координации с союзниками по Североатлантическому альянсу.