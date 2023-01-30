Польша готова передать Украине истребители F-16 вместе с союзниками по НАТО – Моравецкий

По его словам, Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2 и второй военной техникой.
"Как и несколько месяцев назад в случае с самолетами МиГ, будут задействованы и, возможно, переданы любые другие воздушные средства по согласованию со странами НАТО. По этому вопросу мы будем действовать в координации с другими членами НАТО и США", – сказал он.
Министр обороны Тадеуш Блащак, сопровождавший премьера, отметил, что помощь Украине идет на фоне кардинального усиления польской армии: с конца прошлого года там размещены ПВО Patriot, правительство также обеспечило госзаказ на ракеты Himars и самолеты F-35.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление представителей власти Польши, назвав его позитивным сигналом.
"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", – написал он 30 января в Telegram.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
Летом эта тема стала обсуждаться более активно, но в сентябре Юрий Игнат говорил, что Украина пока не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
Американская корпорация Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.