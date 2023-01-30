Польша готова передать Украине истребители F-16 вместе с союзниками по НАТО – Моравецкий

По его словам, Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2 и второй военной техникой.

"Как и несколько месяцев назад в случае с самолетами МиГ, будут задействованы и, возможно, переданы любые другие воздушные средства по согласованию со странами НАТО. По этому вопросу мы будем действовать в координации с другими членами НАТО и США", – сказал он.

Министр обороны Тадеуш Блащак, сопровождавший премьера, отметил, что помощь Украине идет на фоне кардинального усиления польской армии: с конца прошлого года там размещены ПВО Patriot, правительство также обеспечило госзаказ на ракеты Himars и самолеты F-35.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление представителей власти Польши, назвав его позитивным сигналом.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", – написал он 30 января в Telegram.