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Польша готова передать Украине истребители F-16 вместе с союзниками по НАТО – Моравецкий

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Варшава будет лоббировать поставку боевых самолетов для Украины премьер-министр
Варшава будет лоббировать поставку боевых самолетов для Украины – премьер-министр
Фото: ЕРА

Польша готова передать силам обороны Украины любые воздушные средства в координации с союзниками по Североатлантическому альянсу. Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января во время поездки в 18-ю механизированную дивизию им. Тадеуша Бука в Седльце, пишет PAP.

По его словам, Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2 и второй военной техникой.

"Как и несколько месяцев назад в случае с самолетами МиГ, будут задействованы и, возможно, переданы любые другие воздушные средства по согласованию со странами НАТО. По этому вопросу мы будем действовать в координации с другими членами НАТО и США", – сказал он.

Министр обороны Тадеуш Блащак, сопровождавший премьера, отметил, что помощь Украине идет на фоне кардинального усиления польской армии: с конца прошлого года там размещены ПВО Patriot, правительство также обеспечило госзаказ на ракеты Himars и самолеты F-35. 

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на заявление представителей власти Польши, назвав его позитивным сигналом.

"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", – написал он 30 января в Telegram.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Летом эта тема стала обсуждаться более активно, но в сентябре Юрий Игнат говорил, что Украина пока не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Американская корпорация Lockheed Martin заявила, что готова удовлетворить спрос на свои самолеты F-16 для европейских союзников, которые будут реэкспортировать истребители в Украину.

Теги: Польша, авиация, военная помощь, истребители, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, Мариуш Блащак, Офис президента Украины, Андрей Ермак, F-16
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