Министр обороны Германии исключил возможность поставки Украине истребителей

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Писториуса спросили, отправит ли Германия Украине свои истребители после того, как Берлин одобрил поставку танков Leopard 2. На что новый министр обороны ФРН ответил: "исключено".

По его словам, такое вооружение являет собой более сложные системы, чем боевые танки, и имеют "совершенно другую дальность полета и огневую мощь". Он добавил, что речь идет о таких измерениях, использование которых он хотел бы "предостеречь".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

27 января координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о поставке истребителей заявил, что "США постоянно обсуждают с Украиной ее потребности в вооружении и делают все, чтобы удовлетворить эти потребности".