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Министр обороны Германии исключил возможность поставки Украине истребителей

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Министр обороны Германии не одобряет передачу Украине истребителей
Министр обороны Германии не одобряет передачу Украине истребителей
Фото: EPA

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался категорически против предоставления Украине немецких истребителей для защиты против российской агрессии. Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung, опубликованном 27 января.

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Писториуса спросили, отправит ли Германия Украине свои истребители после того, как Берлин одобрил поставку танков Leopard 2. На что новый министр обороны ФРН ответил: "исключено".

По его словам, такое вооружение являет собой более сложные системы, чем боевые танки, и имеют "совершенно другую дальность полета и огневую мощь". Он добавил, что речь идет о таких измерениях, использование которых он хотел бы "предостеречь".  

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

27 января координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о поставке истребителей заявил, что "США постоянно обсуждают с Украиной ее потребности в вооружении и делают все, чтобы удовлетворить эти потребности".

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей

Теги: Германия, Украина, оружие, Берлин, танки, ФРГ, вооружение, истребители, Борис Писториус, Leopard
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