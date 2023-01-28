Британия может поставить Украине истребители – СМИ

По данным издания, такой сценарий может наступить, когда "Россию вышвырнут из Украины и украинцам потребуется провести миссию для защиты своего воздушного пространства"

"Если мы серьезно настроены на победу Украины, то мы должны довести дело до конца", – цитирует источник газета.

Тhe Telegraph подчеркивает, что на данный момент поставка самолетов не является приоритетом военной помощи, но "никогда не говори никогда".

Издание утверждает, что ряд руководителей британской армии говорят о недостаточном вкладе британских военно-воздушных и военно-морских сил в поддержку Вооруженных сил Украины и настаивают на его увеличении.