Британия может поставить Украине истребители – СМИ

По данным издания, такой сценарий может наступить, когда "Россию вышвырнут из Украины и украинцам потребуется провести миссию для защиты своего воздушного пространства"
"Если мы серьезно настроены на победу Украины, то мы должны довести дело до конца", – цитирует источник газета.
Тhe Telegraph подчеркивает, что на данный момент поставка самолетов не является приоритетом военной помощи, но "никогда не говори никогда".
Издание утверждает, что ряд руководителей британской армии говорят о недостаточном вкладе британских военно-воздушных и военно-морских сил в поддержку Вооруженных сил Украины и настаивают на его увеличении.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
27 января координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о поставке истребителей заявил, что "США постоянно обсуждают с Украиной ее потребности в вооружении и делают все, чтобы их удовлетворить".
26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.