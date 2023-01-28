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Британия может поставить Украине истребители – СМИ

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Западные союзники начали дебаты о поставках Украине боевых самолетов
Западные союзники начали дебаты о поставках Украине боевых самолетов
Фото: ЕРА

Великобритания не исключает передачу Украине истребителей. Об этом 27 января со ссылкой на свои источники пишет The Telegraph.

По данным издания, такой сценарий может наступить, когда "Россию вышвырнут из Украины и украинцам потребуется провести миссию для защиты своего воздушного пространства"

"Если мы серьезно настроены на победу Украины, то мы должны довести дело до конца", – цитирует источник газета.

Тhe Telegraph подчеркивает, что на данный момент поставка самолетов не является приоритетом военной помощи, но "никогда не говори никогда".

Издание утверждает, что ряд руководителей британской армии говорят о недостаточном вкладе британских военно-воздушных и военно-морских сил в поддержку Вооруженных сил Украины и настаивают на его увеличении.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

27 января координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на вопрос о поставке истребителей заявил, что "США постоянно обсуждают с Украиной ее потребности в вооружении и делают все, чтобы их удовлетворить".

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Теги: Великобритания, самолет, военная помощь, истребители, война России против Украины
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