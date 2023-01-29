"Все, что невозможно сегодня, возможно завтра". Резников рассказал о своем "списке желаний Санте" в сфере военной помощи

Резников считает, что в перспективе Украина получит все необходимое вооружение и нет ничего невозможного Фото: mil.gov.ua

Резников рассказал, что он "написал список желаний Санте", в котором (из не исполнившихся пока желаний) остаются истребители, другие самолеты и дальнобойные ракеты, которые помогут поражать топливные склады и боеприпасы россиян, а также пункты управления захватчиков.

По его словам, они необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения объектов противника на временно оккупированных украинских территориях.

Резников отметил, что возлагает надежды на ближайшие две недели переговоров с партнерами касательно истребителей. Он надеется на положительное для Украины решение по обязательствам, которые возьмут на себя европейские и североамериканские партнеры, как раньше было со средствами противовоздушной обороны и дальнобойной артиллерией, в предоставлении которых партнеры изначально отказывали Украине.

Поэтому вслед за танками Украина надеется на предоставление самолетов, а также дальнобойных ракет, подчеркнул глава Минобороны Украины.