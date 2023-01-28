РФ готовит кампанию по дискредитации украинских властей. В списке – Шаптала, Резников, Малюк и Ермак, сообщили в ГУР

Резников, по данным украинской разведки, в числе лиц, против которых РФ готовит кампанию по дискредитации Фото: ЕРА

"Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства. В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, руководителя СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, и.о главы Национальной полиции Ивана Выговского", – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ГУР.

По информации украинской разведки, частью кампании будет "вброс" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

"Цель ИПСО – посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров. Это, по мнению российских спецслужб, должно повлечь за собой политическую нестабильность внутри страны и уменьшить доверие к Украине со стороны международной антипутинской коалиции", – сообщили в ГУР.