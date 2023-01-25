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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пригожин, похоже, получил "черную метку". Покупаем попкорн". В ВСУ высмеяли заявление Пескова о "подготовке" Украиной "покушения" на владельца ЧВК "Вагнер"

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В страткоме ВСУ не возражают против "причастности" к якобы подготовке к покушению на Пригожина
В страткоме ВСУ не возражают против "причастности" к якобы подготовке к покушению на Пригожина
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Тиражируемая в российских СМИ новость о том, что Украина якобы готовит покушение на создателя российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина – признак того, что его готовятся ликвидировать сами россияне. Об этом заявило 25 января в Telegram управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Все чаще и чаще, особенно в пророссийском медийно-информационном пространстве, форсируется эта новость. И это может свидетельствовать лишь о том, что в "воинствующей верхушке" российских оккупационных войск идет "внутренняя война", – сказано в сообщении.

По мнению страткома ВСУ, создатель ЧВК рано почувствовал себя "царем горы", неоднократно позволяя себе очень резкие и откровенные высказывания в адрес руководства из России. В результате "Пригожин, похоже, получил "черную метку", добавили там.

"Это приговор, который, несомненно, уже готовится к реализации и, конечно, под соусом "это все укро-ДРГ" (украинская диверсионно-разведывательная группа. – "ГОРДОН"). В данном конкретном случае мы не против [заявлений оккупантов о якобы причастности Украины]", – подчеркнули в ВСУ.

Украинские военные призывают оккупантов не ограничиваться создателем ЧВК "Вагнер".

"Единственное, хочется попросить у режиссеров будущей постановки – не ограничиться одним только Пригожиным. Покупаем попкорн, готовим удобные кресла и ждем шоу, потому что оно уже началось, сомнения нет", – подытожили в страткоме ВСУ.

О том, что Кремль не исключает якобы подготовку Киевом покушения на Пригожина, спикер президента Рф Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 24 января, сообщало российское пропагандистское агентство РИА "Новости". Спикер заявил, что информацией о возможном покушении должны заниматься спецслужбы РФ.

Контекст:

В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров считает, что российские генералы могут вынашивать план убийства Пригожина, поскольку "так генералов на пенисе еще никто не крутил".

В январе 2023 года американский Институт исследования войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. 

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