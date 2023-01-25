"Пригожин, похоже, получил "черную метку". Покупаем попкорн". В ВСУ высмеяли заявление Пескова о "подготовке" Украиной "покушения" на владельца ЧВК "Вагнер"

В страткоме ВСУ не возражают против "причастности" к якобы подготовке к покушению на Пригожина Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Все чаще и чаще, особенно в пророссийском медийно-информационном пространстве, форсируется эта новость. И это может свидетельствовать лишь о том, что в "воинствующей верхушке" российских оккупационных войск идет "внутренняя война", – сказано в сообщении.

По мнению страткома ВСУ, создатель ЧВК рано почувствовал себя "царем горы", неоднократно позволяя себе очень резкие и откровенные высказывания в адрес руководства из России. В результате "Пригожин, похоже, получил "черную метку", добавили там.

"Это приговор, который, несомненно, уже готовится к реализации и, конечно, под соусом "это все укро-ДРГ" (украинская диверсионно-разведывательная группа. – "ГОРДОН"). В данном конкретном случае мы не против [заявлений оккупантов о якобы причастности Украины]", – подчеркнули в ВСУ.

Украинские военные призывают оккупантов не ограничиваться создателем ЧВК "Вагнер".

"Единственное, хочется попросить у режиссеров будущей постановки – не ограничиться одним только Пригожиным. Покупаем попкорн, готовим удобные кресла и ждем шоу, потому что оно уже началось, сомнения нет", – подытожили в страткоме ВСУ.

О том, что Кремль не исключает якобы подготовку Киевом покушения на Пригожина, спикер президента Рф Владимира Путина Дмитрий Песков заявил 24 января, сообщало российское пропагандистское агентство РИА "Новости". Спикер заявил, что информацией о возможном покушении должны заниматься спецслужбы РФ.