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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне разработали программу по русификации молодежи на юге Украины за 10 лет – Центр национального сопротивления

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Оккупанты хотят изменить настроения молодежи на оккупированных территориях
Оккупанты хотят изменить настроения молодежи на оккупированных территориях
Фото: EPA

Российские оккупанты планируют за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях и для этого разработали соответствующую программу. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины 23 января.

Отмечается, что оккупанты провели опрос по настроениям среди молодежи, который показал, что молодежь юга Украины не поддерживает оккупантов. Потому они решили активизировать работу с украинскими детьми.

"Ключевую роль в этом должны сыграть милитарные объединения типа гитлерюгенда во времена нацистской Германии. В частности, на временно оккупированные территории уже прибыл заместитель начальника штаба юнармии Виктор Кауров, который провел встречу с гауляйтерами ["главой" оккупационной администрации Херсонской области Владимиром] Сальдо и ["главой" оккупированной части Запорожской области Евгением] Балицким", – говорится в сообщении.

Оккупанты также планируют усилить акцент на роли России во Второй мировой войне, сделать регулярными выступления "ветеранов" войны России против Украины и в целом увеличить "час патриотизма" в школах, отмечают в ЦНС.

В центре напомнили, что россияне проводят политику уничтожения самоидентификации детей на временно оккупированных территориях. Также они создают "молодежные движения" по типу "волонтерских", которые в большинстве своем являются массовкой, подчеркивают в ЦНС.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью были деоккупированы части Херсонской и Харьковской областей. Бои продолжаются на юге и востоке Украины.

По состоянию на 22 декабря российские оккупанты контролировали часть территорий Харьковской, Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, большие части Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Теги: пропаганда, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, российская пропаганда, молодежь, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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