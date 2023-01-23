Россияне разработали программу по русификации молодежи на юге Украины за 10 лет – Центр национального сопротивления

Отмечается, что оккупанты провели опрос по настроениям среди молодежи, который показал, что молодежь юга Украины не поддерживает оккупантов. Потому они решили активизировать работу с украинскими детьми.

"Ключевую роль в этом должны сыграть милитарные объединения типа гитлерюгенда во времена нацистской Германии. В частности, на временно оккупированные территории уже прибыл заместитель начальника штаба юнармии Виктор Кауров, который провел встречу с гауляйтерами ["главой" оккупационной администрации Херсонской области Владимиром] Сальдо и ["главой" оккупированной части Запорожской области Евгением] Балицким", – говорится в сообщении.

Оккупанты также планируют усилить акцент на роли России во Второй мировой войне, сделать регулярными выступления "ветеранов" войны России против Украины и в целом увеличить "час патриотизма" в школах, отмечают в ЦНС.

В центре напомнили, что россияне проводят политику уничтожения самоидентификации детей на временно оккупированных территориях. Также они создают "молодежные движения" по типу "волонтерских", которые в большинстве своем являются массовкой, подчеркивают в ЦНС.