ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Телевизионного зомбирования населения, как в России, история не знала. Пропаганда заставила россиян радоваться гибели украинцев, но она не заставила их радоваться собственной смерти

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Пионтковский рассказал о влиянии пропаганды на россиян
Пионтковский рассказал о влиянии пропаганды на россиян
Фото: EPA

Уровень влияния пропаганды в России очень высок, она заставила простых россиян ненавидеть украинцев. Такое мнение высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Понимаете, в чем дело? Говорят об эффективности пропаганды. Действительно, эффективность пропаганды ужасна. Появилась вот эта гнуснейшая реакция социальных сетей на трагедию в Днепре... Телевизионная пропаганда – это страшная вещь. Может, если бы у Гитлера было не радио, а телевидение, может быть, он до сих пор бы продержался у власти", – сказал он

Также Пионтковский вспомнил пример Руанды, где радиостанция "Тысячи холмов" распространяла пропаганду и призывала уничтожать всех представителей народа тутси.  

"А вот такого телевизионного зомбирования населения история не знала. Они достигли многого. Они заставили людей ненавидеть украинцев, радоваться их гибели. Но уверяю вас, они не заставили их радоваться собственной смерти", – сказал политолог.

Он напомнил о встрече президента России Владимира Путина якобы с солдатскими матерями.

"Во-первых, там не было ни одной матери. Там все подготовленные функционерки, которых две недели трус Путин держал в каком-то подвале, чтобы, не дай бог, не заразиться от них – я не знаю чем. Так вот диалог, какая-то мать первая вышла вперед и сказала: "Мой сын не вышел из окопа еще в 16-м году, он героически умер". И он: "Да замечательно, и вы должны радоваться за своего сына, ему повезло. Он же ведь мог умереть от алкоголизма или сидеть в тюрьме, а он же умер за меня". Вот в этот момент – я смотрел на этот кадр – с ужасом на Путина смотрели даже отобранные "матери", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, по данным Генштаба ВСУ на 23 января, ликвидировали около 121 480 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, пропаганда, российская пропаганда, Андрей Пионтковский, российская агрессия, война России против Украины
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