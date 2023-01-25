Яценюк: Это дешевая российская пропаганда – что они воюют с НАТО. Они бы с НАТО повоевали максимум сутки

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин по факту не завершил мобилизацию и Россия будет любыми путями дополнительно набирать пополнение в свои преступные вооруженные силы.
"Мы должны смотреть на широкую картинку. Он может переплюнуть по вооружению западный мир? Мой четкий ответ: нет, не может. Он может переплюнуть западный мир по уровню финансовой поддержки? Нет, не может. Может ли он переплюнуть западный мир по уровню разведывательных данных? Нет. Может ли он переплюнуть западный мир по технологиям? Нет. Что он может?" – спросил Яценюк.
"Мяса много", – ответил Гордон.
Яценюк отметил, что это верный ответ.
"И вся эта дешевая российская пропаганда о том, что они сражаются с НАТО… Они бы с НАТО повоевали сутки максимум", – подчеркнул политик.
Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.