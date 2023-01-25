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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк: Это дешевая российская пропаганда – что они воюют с НАТО. Они бы с НАТО повоевали максимум сутки

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Яценюк о противостоянии России Украине, которой помогают западные партнеры: Мы должны смотреть на широкую картинку
Яценюк о противостоянии России Украине, которой помогают западные партнеры: Мы должны смотреть на широкую картинку
Фото: Арсений Яценюк / Facebook

Россия продолжит набирать людей в армию, но не сможет превзойти западный мир по уровню технологий, вооружения, финансовой поддержки, разведданных. Об этом премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин по факту не завершил мобилизацию и Россия будет любыми путями дополнительно набирать пополнение в свои преступные вооруженные силы.

"Мы должны смотреть на широкую картинку. Он может переплюнуть по вооружению западный мир? Мой четкий ответ: нет, не может. Он может переплюнуть западный мир по уровню финансовой поддержки? Нет, не может. Может ли он переплюнуть западный мир по уровню разведывательных данных? Нет. Может ли он переплюнуть западный мир по технологиям? Нет. Что он может?" – спросил Яценюк. 

"Мяса много", – ответил Гордон.

Яценюк отметил, что это верный ответ.

"И вся эта дешевая российская пропаганда о том, что они сражаются с НАТО… Они бы с НАТО повоевали сутки максимум", – подчеркнул политик.

Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на ДонбассеГенеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, НАТО, пропаганда, мобилизация, военная помощь, российская пропаганда, помощь, война России против Украины
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