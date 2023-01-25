Яценюк: Это дешевая российская пропаганда – что они воюют с НАТО. Они бы с НАТО повоевали максимум сутки

Яценюк о противостоянии России Украине, которой помогают западные партнеры: Мы должны смотреть на широкую картинку Фото: Арсений Яценюк / Facebook

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин по факту не завершил мобилизацию и Россия будет любыми путями дополнительно набирать пополнение в свои преступные вооруженные силы.

"Мы должны смотреть на широкую картинку. Он может переплюнуть по вооружению западный мир? Мой четкий ответ: нет, не может. Он может переплюнуть западный мир по уровню финансовой поддержки? Нет, не может. Может ли он переплюнуть западный мир по уровню разведывательных данных? Нет. Может ли он переплюнуть западный мир по технологиям? Нет. Что он может?" – спросил Яценюк.

"Мяса много", – ответил Гордон.

Яценюк отметил, что это верный ответ.

"И вся эта дешевая российская пропаганда о том, что они сражаются с НАТО… Они бы с НАТО повоевали сутки максимум", – подчеркнул политик.

Яценюк: Убежден, что даже такой подонок, как Путин, сейчас сидит и чешет свою лысину, думая, зачем он начал войну. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



