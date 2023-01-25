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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хорошие новости будут в ближайшее время". Резников поговорил с главой Пентагона

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Остин и Резников поговорили 25 января
Остин и Резников поговорили 25 января
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом Резников сообщил в Twitter 25 января.

"Обсудили итоги восьмого "Рамштайна", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Другие хорошие новости будут объявлены в ближайшее время. У нас есть полное доверие и сильная поддержка США. Вместе до победы!" – написал он.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

С начала работы администрации президента США Джо Байдена Штаты выделили более $27,4 млрд в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более $26,7 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ (с учетом пакета помощи на $2,5 млрд, о котором было объявлено 19 января). Объем помощи, выделенной за все время войны, начавшейся в 2014 году, составляет более $29,5 млрд, сообщали в Пентагоне.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин
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