Борьба ведется за каждые 100 метров, Украине необходима существенная военная и экономическая помощь – директор разведки США

По ее мнению, война в Украине не зашла в тупик (как это утверждает британская разведка), а украинские и российские войска сталкиваются со значительными вызовами.

"Это не безысходность. На самом деле это острый конфликт, где буквально за каждые 100 метров ведется борьба на передовой. Для Украины будет очень важно получить существенную военную и экономическую помощь для продвижения вперед, чтобы они [украинские военные] могли продолжать делать то, что героически делают", – подчеркнула Гейнс.