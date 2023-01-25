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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Борьба ведется за каждые 100 метров, Украине необходима существенная военная и экономическая помощь – директор разведки США

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Хейнс назвала войну в Украине "острым конфликтом"
Хейнс назвала войну в Украине "острым конфликтом"
Фото: EPA

Чтобы Украина победила в войне, Запад должен продолжать оказывать ей помощь в сфере безопасности, заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс. Об этом она сказала в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 января, сообщила украинская служба "Голоса Америки".

По ее мнению, война в Украине не зашла в тупик (как это утверждает британская разведка), а украинские и российские войска сталкиваются со значительными вызовами.

"Это не безысходность. На самом деле это острый конфликт, где буквально за каждые 100 метров ведется борьба на передовой. Для Украины будет очень важно получить существенную военную и экономическую помощь для продвижения вперед, чтобы они [украинские военные] могли продолжать делать то, что героически делают", – подчеркнула Гейнс. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.

Сейчас самые интенсивные бои идут на ДонбассеГенеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Теги: США, разведка, военная помощь, война России против Украины, Аврил Хейнс
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