Борьба ведется за каждые 100 метров, Украине необходима существенная военная и экономическая помощь – директор разведки США

По ее мнению, война в Украине не зашла в тупик (как это утверждает британская разведка), а украинские и российские войска сталкиваются со значительными вызовами.
"Это не безысходность. На самом деле это острый конфликт, где буквально за каждые 100 метров ведется борьба на передовой. Для Украины будет очень важно получить существенную военную и экономическую помощь для продвижения вперед, чтобы они [украинские военные] могли продолжать делать то, что героически делают", – подчеркнула Гейнс.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе. Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.