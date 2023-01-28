ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об истребителях: Переговоры идут ускоренно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На получение ракет и самолетов нужно "короткое время" советник главы Офиса президента
На получение ракет и самолетов нужно "короткое время" – советник главы Офиса президента
Фото: ЕРА

Переговоры с партнерами о возможности передачи Украине штурмовой авиации и дальнобойных ракет уже идут. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 28 января в комментарии телеканалу "Freeдом".

По его словам, партнеры Украины понимают, как развивается война, что для прикрытия живой силы и бронетехники Вооруженным силам Украины, кроме штурмовой авиации, нужно и другое вооружение. 

"Точно так же для того, чтобы обезвредить ключевой инструмент российской армии  – артиллерию, нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", – сказал Подоляк.

Он отметил, что есть страны, которые еще психологически не готовы к "слому всей мировой архитектуры в связи с войной".

"Они пока не могут отказаться от своего некоторого консерватизма. Но буквально за короткое время мы выйдем на такие инструменты – авиацию и ракеты", – добавил советник главы ОПУ.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

27 января The Telegraph со ссылкой на свои источники написал, что Великобритания не исключает передачу Украине истребителей. По данным издания, такой сценарий может наступить, когда "Россию вышвырнут из Украины и украинцам потребуется провести миссию для защиты своего воздушного пространства".

Теги: переговоры, вооружение, военная помощь, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Jerry Heil озвучила сумму, которую платит за свое обучение в Беркли
Галина ГРИШИНА
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
57-летняя Херли снялась в лифе с золотым декором и показала, как выглядит на фото с тремя разными фильтрами
Галина ГРИШИНА
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Ученые с помощью компьютерной томографии обнаружили внутри мумии сердце, язык и амулеты из золота
Галина ГРИШИНА
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Галина ГРИШИНА
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
Галина ГРИШИНА
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Галина ГРИШИНА
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (139304)
2
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (59010)
3
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (48349)
4
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (48140)
5
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост (31637)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (29115)
7
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем (28859)
8
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (26372)
 
 
 
 