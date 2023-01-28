Подоляк об истребителях: Переговоры идут ускоренно

На получение ракет и самолетов нужно "короткое время" – советник главы Офиса президента Фото: ЕРА

По его словам, партнеры Украины понимают, как развивается война, что для прикрытия живой силы и бронетехники Вооруженным силам Украины, кроме штурмовой авиации, нужно и другое вооружение.

"Точно так же для того, чтобы обезвредить ключевой инструмент российской армии – артиллерию, нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", – сказал Подоляк.

Он отметил, что есть страны, которые еще психологически не готовы к "слому всей мировой архитектуры в связи с войной".

"Они пока не могут отказаться от своего некоторого консерватизма. Но буквально за короткое время мы выйдем на такие инструменты – авиацию и ракеты", – добавил советник главы ОПУ.