Подоляк об истребителях: Переговоры идут ускоренно

По его словам, партнеры Украины понимают, как развивается война, что для прикрытия живой силы и бронетехники Вооруженным силам Украины, кроме штурмовой авиации, нужно и другое вооружение.
"Точно так же для того, чтобы обезвредить ключевой инструмент российской армии – артиллерию, нам необходимы ракеты. Поэтому переговоры уже идут, переговоры идут ускоренно", – сказал Подоляк.
Он отметил, что есть страны, которые еще психологически не готовы к "слому всей мировой архитектуры в связи с войной".
"Они пока не могут отказаться от своего некоторого консерватизма. Но буквально за короткое время мы выйдем на такие инструменты – авиацию и ракеты", – добавил советник главы ОПУ.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
27 января The Telegraph со ссылкой на свои источники написал, что Великобритания не исключает передачу Украине истребителей. По данным издания, такой сценарий может наступить, когда "Россию вышвырнут из Украины и украинцам потребуется провести миссию для защиты своего воздушного пространства".