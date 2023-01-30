Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16

Байден вернулся в Белый дом после поездки в Балтимор Фото: EPA

Об этом 30 января заявил президент США Джо Байден, его цитируют в Twitter журналисты Reuters и CNN, Нандита Боуз и Кэтлин Коллинз.

Байден вернулся в Белый дом после поездки в Балтимор (США).

"Байден говорил с прессой по прибытии и сказал, что США не будут предоставлять F-16 Украине, и что он посетит Польшу, но не знает, когда", – написала Боуз.

@POTUS spoke to the press upon arrival and said the U.S. will not provide F-16's to Ukraine and that he will visit Poland but doesn't know when. Asked about his meeting with @SpeakerMcCarthy on Wed, Biden's message : Show me your budget and I'll show you mine. https://t.co/piPkLWZbbh — Nandita Bose (@nanditab1) January 30, 2023

"Байден заявил, что не будет отправлять в Украину самолеты F-16. "Нет", – говорит он журналистам", – рассказала Коллинз.

Biden says he won't send F-16 jets to Ukraine. "No," he tells reporters. — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 30, 2023

Поставки Украине современной боевой авиации от партнеров могут "изменить правила игры в борьбе с Россией", заявил в интервью, опубликованном 29 января, министр обороны Алексей Резников.

По его словам, самолеты необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения объектов противника на временно оккупированных украинских территориях.

Передачу Украине военных самолетов западными партнерами 30 января не исключил президент Франции Эммануэль Макрон.