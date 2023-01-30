Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16

Об этом 30 января заявил президент США Джо Байден, его цитируют в Twitter журналисты Reuters и CNN, Нандита Боуз и Кэтлин Коллинз.
Байден вернулся в Белый дом после поездки в Балтимор (США).
"Байден говорил с прессой по прибытии и сказал, что США не будут предоставлять F-16 Украине, и что он посетит Польшу, но не знает, когда", – написала Боуз.
@POTUS spoke to the press upon arrival and said the U.S. will not provide F-16's to Ukraine and that he will visit Poland but doesn't know when. Asked about his meeting with @SpeakerMcCarthy on Wed, Biden's message : Show me your budget and I'll show you mine. https://t.co/piPkLWZbbh— Nandita Bose (@nanditab1) January 30, 2023
"Байден заявил, что не будет отправлять в Украину самолеты F-16. "Нет", – говорит он журналистам", – рассказала Коллинз.
Biden says he won't send F-16 jets to Ukraine. "No," he tells reporters.— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) January 30, 2023
Поставки Украине современной боевой авиации от партнеров могут "изменить правила игры в борьбе с Россией", заявил в интервью, опубликованном 29 января, министр обороны Алексей Резников.
По его словам, самолеты необходимы не для ударов по территории России, а для уничтожения объектов противника на временно оккупированных украинских территориях.
Передачу Украине военных самолетов западными партнерами 30 января не исключил президент Франции Эммануэль Макрон.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.
26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.