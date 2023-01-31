"Красные линии" необходимо пересечь". Президент Литвы выступил за поставки Украине западных истребителей

Науседа: Иногда у меня создается впечатление, что "красные линии" проведены не нами, а террористическим государством Россия Фото: EPA

"Я видел много "красных линий", которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти "красные линии" проведены не нами – западными странами, демократическими государствами, – а террористическим государством Россия, использующим страх и угрозы", – сказал он.

Науседа отметил, что "красные линии" не раз пересекались.

"Следует отметить, что нам до сих пор удавалось их пересечь, и это случалось уже не раз. Напомню не только давнюю историю – когда-то статус кандидата Украины на членство в Евросоюзе тоже был табу, тоже "красная линия", я это прекрасно помню. Даже когда началась война, Германия сначала категорически заявила, что пришлет только бронежилеты, каски и подобное снаряжение, но никак не оружие. Но "красная линия" давно перейдена. Этот Рубикон перейден таким образом, что я очень надеюсь, что и эта "красная линия, если она действительно существует – думаю, только в наших головах, – тоже будет перейдена", – сказал он.

Президент подчеркнул, что истребители и дальнобойные ракеты являются необходимой военной помощью для Украины.

"И в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили. Эти "красные линии" необходимо пересечь", – заявил Науседа.