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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Красные линии" необходимо пересечь". Президент Литвы выступил за поставки Украине западных истребителей

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Науседа: Иногда у меня создается впечатление, что "красные линии" проведены не нами, а террористическим государством Россия
Науседа: Иногда у меня создается впечатление, что "красные линии" проведены не нами, а террористическим государством Россия
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что "красная линия" с отказом предоставлять Украине западные истребители должна быть пересечена. Об этом он заявил в эфире канала LRT, сообщил портал Delfi 30 января.

"Я видел много "красных линий", которые были проведены, и иногда у меня даже создается впечатление, что эти "красные линии" проведены не нами – западными странами, демократическими государствами, – а террористическим государством Россия, использующим страх и угрозы", – сказал он.

Науседа отметил, что "красные линии" не раз пересекались.

"Следует отметить, что нам до сих пор удавалось их пересечь, и это случалось уже не раз. Напомню не только давнюю историю – когда-то статус кандидата Украины на членство в Евросоюзе тоже был табу, тоже "красная линия", я это прекрасно помню. Даже когда началась война, Германия сначала категорически заявила, что пришлет только бронежилеты, каски и подобное снаряжение, но никак не оружие. Но "красная линия" давно перейдена. Этот Рубикон перейден таким образом, что я очень надеюсь, что и эта "красная линия, если она действительно существует – думаю, только в наших головах, – тоже будет перейдена", – сказал он.

Президент подчеркнул, что истребители и дальнобойные ракеты являются необходимой военной помощью для Украины.

"И в этот момент, когда война находится в такой решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили. Эти "красные линии" необходимо пересечь", – заявил Науседа.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В сентябре 2022 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Одним из условий поставок авиации Макрон назвал то, что переданное Францией вооружение "не должно затрагивать российскую территорию". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Литва, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, Гитанас Науседа
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