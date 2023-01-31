ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине ракеты ATACMS и истребители

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эспер: Вместо того, чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы хотел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас
Эспер: Вместо того, чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы хотел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас
Фото: EPA

Бывший министр обороны США Марк Эспер призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и западные истребители. Об этом он заявил во время презентации своей книги мемуаров, сообщила украинская служба "Голоса Америки" 30 января.

Эспер считает политику западных стран по поводу предоставления Украине помощи правильной, но медленной.

"Нас волнует наступление России весной, а это март, до которого осталось пять недель. Давайте посчитаем логистику – чтобы доставить танки, нужны недели, нужно еще обучить экипаж, это также занимает недели. Надо научить их не только индивидуальным навыкам, но и как работать коллективно, нужно создать логистику материально-технического обеспечения, систем пополнения запасов. Боюсь, мы не будем вовремя готовы", – сказал он.

Политик уверен, что для достижения успеха Украина должна была получить западные танки еще осенью 2022 года.

"Вместо того, чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы хотел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются обучить, снарядить и организовать своих военных, смогут разбить их и вытолкнуть с украинской территории. Но сейчас мы отстаем, танки нужно было передать украинцам в сентябре или в октябре", – сказал бывший министр.

Он призвал Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с решениями о предоставлении ракет ATACMS и истребителей.

"Мы должны были утвердить предоставление им самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха. Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы смогут добраться вглубь Восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки беспилотников Shahed, вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы – что угодно. Надо иметь точное оружие [которое позволит наносить удары] на большие расстояния", – сказал Эспер.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В сентябре 2022 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Одним из условий поставок авиации Макрон назвал то, что переданное Францией вооружение "не должно затрагивать российскую территорию". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, ракеты, Марк Эспер, ATACMS, F-16
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
"Отлично провела время". Хайек станцевала в декольтированном кружевном топе. Видео
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Организаторы "Евровидения 2023" показали логотип конкурса и назвали его слоган
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
"Чувствует себя так хорошо". 49-летняя Клум сыграла мелодию на животе мужчины. Видео
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Виктория Бекхэм снялась вместе с 11-летней дочерью в платьях из своей новой коллекции
Галина ГРИШИНА
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Комаровский рассказал, опасно ли покрывать ногти гель-лаком с применением сушки
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Беременная Tarabarova рассекретила пол своего третьего ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после
Галина ГРИШИНА
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Зеленский: Я не потерял свое чувство юмора. Если люди теряют это, они теряют адекватность
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Plus-size-модель Грэм снялась в новом образе и высказалась о своей уверенности
Галина ГРИШИНА
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе
  Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе G
Алеся БАЦМАН
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
54-летний экс-супруг Лопес расплакался возле алтаря, когда увидел свою 23-летнюю невесту в свадебном платье. Видео
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
27-летняя Бех-Романчук засветила татуировку на бедре
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
"Эти качели изрядно надоели". Димопулос рассказала о новой прибавке в весе за последние четыре недели
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Лопес снялась в микрошортах и лифе, сидя на корточках
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (76600)
2
"Думала, выкарабкаюсь". Grosu госпитализировали спустя три месяца после операции (58587)
3
58-летняя супермодель Макменами показала последствия падения во время дефиле на показе Valentino (31530)
4
"Знаю, что с ним происходит". Украинская ведущая рассказала о Виннике (29474)
5
Египетские археологи обнаружили, вероятно, самую старую мумию. Саркофаг, в котором она хранилась, не открывали более 4 тыс. лет. Фото, видео (28116)
6
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (26911)
7
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (22563)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (18694) G
 
 
 
 