Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине ракеты ATACMS и истребители

Эспер: Вместо того, чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы хотел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас Фото: EPA

Эспер считает политику западных стран по поводу предоставления Украине помощи правильной, но медленной.

"Нас волнует наступление России весной, а это март, до которого осталось пять недель. Давайте посчитаем логистику – чтобы доставить танки, нужны недели, нужно еще обучить экипаж, это также занимает недели. Надо научить их не только индивидуальным навыкам, но и как работать коллективно, нужно создать логистику материально-технического обеспечения, систем пополнения запасов. Боюсь, мы не будем вовремя готовы", – сказал он.

Политик уверен, что для достижения успеха Украина должна была получить западные танки еще осенью 2022 года.

"Вместо того, чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы хотел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются обучить, снарядить и организовать своих военных, смогут разбить их и вытолкнуть с украинской территории. Но сейчас мы отстаем, танки нужно было передать украинцам в сентябре или в октябре", – сказал бывший министр.

Он призвал Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с решениями о предоставлении ракет ATACMS и истребителей.

"Мы должны были утвердить предоставление им самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха. Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы смогут добраться вглубь Восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки беспилотников Shahed, вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы – что угодно. Надо иметь точное оружие [которое позволит наносить удары] на большие расстояния", – сказал Эспер.