Экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине ракеты ATACMS и истребители

Эспер считает политику западных стран по поводу предоставления Украине помощи правильной, но медленной.
"Нас волнует наступление России весной, а это март, до которого осталось пять недель. Давайте посчитаем логистику – чтобы доставить танки, нужны недели, нужно еще обучить экипаж, это также занимает недели. Надо научить их не только индивидуальным навыкам, но и как работать коллективно, нужно создать логистику материально-технического обеспечения, систем пополнения запасов. Боюсь, мы не будем вовремя готовы", – сказал он.
Политик уверен, что для достижения успеха Украина должна была получить западные танки еще осенью 2022 года.
"Вместо того, чтобы реагировать на угрозу российского наступления, я бы хотел видеть, что украинцы перейдут в наступление уже сейчас, пока россияне все еще пытаются обучить, снарядить и организовать своих военных, смогут разбить их и вытолкнуть с украинской территории. Но сейчас мы отстаем, танки нужно было передать украинцам в сентябре или в октябре", – сказал бывший министр.
Он призвал Белый дом и союзников быть проактивными и не медлить с решениями о предоставлении ракет ATACMS и истребителей.
"Мы должны были утвердить предоставление им самолетов, это дало бы им преимущество. Если они собираются вступать в общевойсковое сражение, нужно иметь не только огонь прямой наводкой, но и огонь с воздуха. Мы должны отправить им ATACMS, потому что так украинцы смогут добраться вглубь Восточной Украины, вглубь Крыма, чтобы уничтожить пусковые площадки беспилотников Shahed, вывести из строя пусковые площадки запуска ракет, разбить склады материально-технического обеспечения, казармы – что угодно. Надо иметь точное оружие [которое позволит наносить удары] на большие расстояния", – сказал Эспер.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
В сентябре 2022 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
20 января 2023 года Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Одним из условий поставок авиации Макрон назвал то, что переданное Францией вооружение "не должно затрагивать российскую территорию".