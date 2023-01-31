Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов – спикер Воздушных сил

По словам Игната, авиационная группировка оккупантов, которая сосредоточена на четырех десятках аэродромов в России, Беларуси, оккупированных территориях, в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин. Кроме того, Украина уступает в технологиях, отметил он.

"Необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяются. Понятно, что мы не сможем получить все и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет – это требование времени", – подчеркнул Игнат.

По его словам, на данный момент наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов являются истребители F-16, об этом ведутся постоянные консультации с партнерами.

Игнат отметил, что предоставление техники будет происходить постепенно. Сначала это будет несколько авиационных подразделений – эскадрилий, необходимо подготовить пилотов, инженеров и инфраструктуру аэродромов.

После этого может быть сформировано до пяти авиационных бригад, каждая из которых может включать до трех эскадрилий, рассказал Игнат. По его словам, именно столько самолетов нужно такой большой стране, как Украина, для полного замещения устаревшей техники.

Сейчас, по словам Игната, Воздушные силы Украины насчитывают 11 бригад (одна учебная, три транспортные, одна штурмовая, одна бомбардировочная и пять истребительных). Самый новый самолет – Су-27 – Воздушные силы получили на вооружение аж в 1991 году.

Он отметил, что реформа Воздушных сил предполагалась задолго до вторжения России и была рассчитана до 2035 года, но война значительно ускорила этот процесс.