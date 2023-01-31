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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужно до 200 многоцелевых самолетов – спикер Воздушных сил

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Игнат: Истребители F-16 являются наиболее вероятными кандидатами на замену устаревшим украинским самолетам
Игнат: Истребители F-16 являются наиболее вероятными кандидатами на замену устаревшим украинским самолетам
Фото: EPA

Украина нуждается в замене устаревших советских самолетов различных типов единым типом многоцелевого истребителя, которым может стать F-16, в количестве до 200 самолетов. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Украинской правде" 31 января.

По словам Игната, авиационная группировка оккупантов, которая сосредоточена на четырех десятках аэродромов в России, Беларуси, оккупированных территориях, в пять-шесть раз превосходит украинскую авиацию по количеству боевых машин. Кроме того, Украина уступает в технологиях, отметил он.

"Необходимо создать до пяти бригад тактической авиации с одним типом многоцелевого самолета западного образца. Какой тип это будет, сейчас определяются. Понятно, что мы не сможем получить все и сразу, но поэтапный переход на новый многоцелевой самолет – это требование времени", – подчеркнул Игнат.

По его словам, на данный момент наиболее вероятным кандидатом на замещение старых советских самолетов являются истребители F-16, об этом ведутся постоянные консультации с партнерами.

Игнат отметил, что предоставление техники будет происходить постепенно. Сначала это будет несколько авиационных подразделений – эскадрилий, необходимо подготовить пилотов, инженеров и инфраструктуру аэродромов.

После этого может быть сформировано до пяти авиационных бригад, каждая из которых может включать до трех эскадрилий, рассказал Игнат. По его словам, именно столько самолетов нужно такой большой стране, как Украина, для полного замещения устаревшей техники.

Сейчас, по словам Игната, Воздушные силы Украины насчитывают 11 бригад (одна учебная, три транспортные, одна штурмовая, одна бомбардировочная и пять истребительных). Самый новый самолет – Су-27 – Воздушные силы получили на вооружение аж в 1991 году.

Он отметил, что реформа Воздушных сил предполагалась задолго до вторжения России и была рассчитана до 2035 года, но война значительно ускорила этот процесс.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В сентябре 2022 года Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Одним из условий поставок авиации Макрон назвал то, что переданное Францией вооружение "не должно затрагивать российскую территорию". 

Теги: Россия, Украина, авиация, истребители, самолеты, война России против Украины, Юрий Игнат, F-16
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