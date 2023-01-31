Премьер Нидерландов: Запросов от Украины на поставку F-16 не было. Нет табу, но это будет большой следующий шаг

"Поставок нет, запросов тоже нет", – сказал он.

Рютте отметил, что в поддержке Украины для победы в войне с Россией "нет табу". При этом он отметил, что если бы дело дошло до этого, поставки истребителей стали бы "очень большим шагом".

Отвечая на вопрос на пресс-конференции, рассматривает ли Франция возможность отправки боевых самолетов, Макрон сказал, что "ничто не исключено" при соблюдении определенных условий, сообщает АР.

Среди этих условий значится, что предоставление такой техники не приведет к эскалации напряженности и не будет использоваться "для атак на российской территории", сказал Макрон. Еще одно условие – чтобы поставки не ослабили возможности французской армии, отметил президент Франции.

Он добавил, что Украина должна будет официально запросить самолеты. Макрон напомнил, что во вторник, 31 января, в Париже встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.