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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер Нидерландов: Запросов от Украины на поставку F-16 не было. Нет табу, но это будет большой следующий шаг

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Макрон (на фото слева) и Рютте высказались о поставках современных военных самолетов Украине
Макрон (на фото слева) и Рютте высказались о поставках современных военных самолетов Украине
Фото: EPA

В настоящее время нет возможности, чтобы Нидерланды поставили Украине истребители F-16, потому что от Украины нет запросов на это, заявил премьер-министр Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном в Гааге. Об этом сообщает NOS 30 января.

"Поставок нет, запросов тоже нет", – сказал он.

Рютте отметил, что в поддержке Украины для победы в войне с Россией "нет табу". При этом он отметил, что если бы дело дошло до этого, поставки истребителей стали бы "очень большим шагом".

Отвечая на вопрос на пресс-конференции, рассматривает ли Франция возможность отправки боевых самолетов, Макрон сказал, что "ничто не исключено" при соблюдении определенных условий, сообщает АР.

Среди этих условий значится, что предоставление такой техники не приведет к эскалации напряженности и не будет использоваться "для атак на российской территории", сказал Макрон. Еще одно условие – чтобы поставки не ослабили возможности французской армии, отметил президент Франции.

Он добавил, что Украина должна будет официально запросить самолеты. Макрон напомнил, что во вторник, 31 января, в Париже встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2 и другой военной техникой.

Теги: Франция, Нидерланды, авиация, военная техника, военная помощь, Алексей Резников, Марк Рютте, истребители, самолеты, война России против Украины, Эммануэль Макрон, F-16
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