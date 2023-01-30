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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для получения F-16 Зеленский может пообещать не использовать их на территории РФ – Макфол

Макфол рассказал, что нужно сделать Украине для получения современных боевых самолетов
Макфол рассказал, что нужно сделать Украине для получения современных боевых самолетов
Фото: EPA

Украине придется перейти на современные истребители либо на следующих этапах развязанной Россией войны, либо после нее. Об этом бывший посол США в России и специальный помощник по национальной безопасности президента Барака Обамы Майкл Макфол написал в колонке для Foreign Affairs, опубликованной 30 января.

По его словам, украинские пилоты уже сейчас должны начать обучение полетам на истребителях F-16.

"В конце концов, либо на более поздних этапах этой войны, либо для усиления сдерживания после войны ВВС Украины необходимо будет перейти с самолетов советского или российского производства на американские истребители", – заявил он.

Макфол объяснил, как это может быть возможно, если сейчас США отказывается предоставить такие истребители Украине.

"В обмен на получение этого оружия президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России", – написал политик.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявлял, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января 2023 года. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

26 января издание Politico написало, что западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2 и другой военной техникой.

Теги: авиация, военная техника, военная помощь, истребители, самолеты, российская агрессия, война России против Украины, Майкл Макфол, F-16
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