Для получения F-16 Зеленский может пообещать не использовать их на территории РФ – Макфол

Макфол рассказал, что нужно сделать Украине для получения современных боевых самолетов Фото: EPA

По его словам, украинские пилоты уже сейчас должны начать обучение полетам на истребителях F-16.

"В конце концов, либо на более поздних этапах этой войны, либо для усиления сдерживания после войны ВВС Украины необходимо будет перейти с самолетов советского или российского производства на американские истребители", – заявил он.

Макфол объяснил, как это может быть возможно, если сейчас США отказывается предоставить такие истребители Украине.

"В обмен на получение этого оружия президент Украины Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России", – написал политик.