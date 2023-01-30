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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гордон: Нам нужны ракеты, способные бить на расстояния до 600 км. Это элемент сдерживания России. Прежде чем ударить в дом в Днепре, эти изверги подумают, а что прилетит в ответ

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Гордон: Если нам дадут ATACMS, россиян надо официально предупредить: "Смотрите внимательно: прилетает что-то к нам тут же летит к вам"
Гордон: Если нам дадут ATACMS, россиян надо официально предупредить: "Смотрите внимательно: прилетает что-то к нам – тут же летит к вам"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что страны Запада должны изменить подход к поставкам Украине военной помощи и передавать уже сейчас, а не через месяцы, вооружение, которое просит Украина, в том числе дальнобойные ракеты. Об этом он сказал 24 января во время YouTube-стрима с главным редактором издания Алесей Бацман.

"Я очень благодарен друзьям Украины, которые дают нам и оружие, и деньги. Без этого Украины уже не было бы, давай называть вещи своими именами. Героизм наших защитников беспримерный, но на одном героизме не продержишься – нужны снаряды, танки, самолеты. Я очень благодарен тем, кто пришел Украине на помощь в самое тяжелое для нас время. В первую очередь, США – локомотиву этой помощи, конечно же, Великобритании, конечно же, Польше, конечно же, Латвии, Литве, Эстонии, Нидерландам, Румынии, другим странам... Можно перечислять бесконечно. Но ты понимаешь, когда человек привыкает к хорошему, он так устроен, что ему хочется еще, еще, еще... Оружие, которое нам дают, прекрасное, но мы хотим более серьезного", – сказал журналист.

Он напомнил, как менялся подход к военной помощи Украине со стороны союзников: Германия в начале 2022 года обещала Украине только каски, а другие союзники, например США и Великобритания, предоставляли только пеpеносные зенитно-pакетные и противотанковые комплексы. 

"Но по мере того, как украинская армия показывала свою боеготовность и боеспособность, по мере того, как Запад видел, что наш народ не собирается становиться народом России, увеличивалась помощь. В первые месяцы войны говорить о том, что нам могут дать [американские зенитные ракетные комплексы] Patriot... Даже думать об этом было невозможно, а вот уже дают Patriot. Но что нужно нам для полного счастья, для скорейшей победы над врагом и, самое главное, для того, чтобы не гибли ребята? Нам нужны танки в большом количестве, нам нужны самолеты F-16 и нам нужны [дальнобойные ракеты] ATACMS. Нам нужно иметь в распоряжении ракеты, которые будут бить на расстояния до 600 км", – сказал журналист.

Он подчеркнул, что Запад не должен бояться поставлять Украине такие ракеты и относиться к этому как к "элементу сдерживания России".

"Потому что, прежде чем ударить в жилой дом в Днепре, эти изверги, зная, что у украинцев есть ATACMS, подумают, а что прилетит в ответ. Если нам дадут ATACMS, их надо официально предупредить: "Смотрите внимательно: прилетает что-то к нам – тут же летит к вам". Понимаешь, если прилетает такая болванка в Днепр и такие смерти, такие разрушения, тут же вылетает наш ATACMS в сторону Москвы, мгновенно, и прилетает не в жилой дом, как они это делают – мы по-другому воспитаны, у нас ценности просто другие, – а прилетает, например, прямиком в мавзолей, это символично и правильно, или прилетает в министерство обороны", – объяснил Гордон.

Он подчеркнул, что прилет ракеты на Красную площадь в Москве будет иметь огромное символическое значение и не сойдет с рук президенту России Владимиру Путину. 

"Если на Красную площадь прилетит ракета, Путину надо будет сказать: "Ребята, я устал, я ухожу"...  Тут очень много подспудного, я же не просто так это говорю. То есть я не призываю, я еще раз говорю, я никогда не призываю бомбить мирное население России, мы другие, мы не такие, как они. Я призываю бомбить на территории России военные базы, скопления живой силы и техники, нефтебазы, военные заводы, аэродромы... Да, призываю бомбить! Посмотрите, что они с нами творят. Поэтому мне очень хочется, чтобы западные партнеры, друзья наши понимали: все равно, то о чем мы говорим сегодня, они дают послезавтра, то, о чем мы будем говорить завтра, они будут давать послепослезавтра. Они все равно это дают, но я прошу не делать оттяжек, потому что за каждой оттяжкой – гибель наших лучших ребят. Что русские выставляют сейчас на Донбассе, под Бахмутом? Отбросы! Зэков своих из тюрем. Да, зэки из тюрем российских гибнут. А с нашей стороны кто? Лучшие ребята гибнут", – сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран.

Самый большой пакет помощи Украине выделили США. С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Вашингтон передал Киеву помощи в области безопасности на $26,7 млрд. 

Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.  

При этом Украина настаивает на передаче ей западных танков, истребителей и дальнобойных ракет. В январе о предоставлении Украине танков объявил ряд стран, в том числе Великобритания, США, Германия, Польша и другие (по словам президента Украины Владимира Зеленского, в "танковой коалиции" уже 12 стран). 

Зеленский неоднократно призывал западных партнеров быть более решительными в вопросе передачи Украине оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что рано или поздно Украина получит и боевые самолеты, и дальнобойные ракеты. 23 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос передачи Украине западных боевых самолетов сдвинулся с мертвой точки

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Польша, Великобритания, танки, военная помощь, Алеся Бацман, истребители, война России против Украины, мавзолей Ленина, ЗРК Patriot, ATACMS, F-16
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