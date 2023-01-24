Командиру авиаполка России, по приказу которого оккупанты ударили по Днепру, сообщили о подозрении

"Военным преступником является командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации воздушно-космических сил из России полковник Олег Тимошин. В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по его приказу, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев. В частности, именно он организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января этого года. В результате обстрела погибли 46 человек, еще 79 – травмированы", – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что Тимошин также причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей.

По данным следствия, по его же указанию российские оккупанты в мае 2022 года обстреляли ракетами торговый центр "Ривьера" в Одессе и городской Дом культуры в Лозовой Харьковской области. В июле Тимошин приказал ударить по многоэтажному жилому дому и базе отдыха "Годжи" в поселке Сергеевка Одесской области, говорится в сообщении. Тогда от обстрела погибли 14 человек, еще 30 получили тяжелые травмы.

Для серии воздушных атак использовались российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32, отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Тимошину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.