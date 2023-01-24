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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командиру авиаполка России, по приказу которого оккупанты ударили по Днепру, сообщили о подозрении

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Тимошину в Украине сообщили о подозрении
Тимошину в Украине сообщили о подозрении
Фото: myrotvorets.center

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора собрала масштабную доказательную базу на командира военного полка России, причастного к серии ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram 24 января.

"Военным преступником является командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации воздушно-космических сил из России полковник Олег Тимошин. В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по его приказу, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев. В частности, именно он организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января этого года. В результате обстрела погибли 46 человек, еще 79 – травмированы", – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что Тимошин также причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей.

По данным следствия, по его же указанию российские оккупанты в мае 2022 года обстреляли ракетами торговый центр "Ривьера" в Одессе и городской Дом культуры в Лозовой Харьковской области. В июле Тимошин приказал ударить по многоэтажному жилому дому и базе отдыха "Годжи" в поселке Сергеевка Одесской области, говорится в сообщении. Тогда от обстрела погибли 14 человек, еще 30 получили тяжелые травмы.

Для серии воздушных атак использовались российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32, отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Тимошину о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

Контекст:

Военная разведка Украины 14 августа 2022 года опубликовала имена командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Калужская область) и 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Саратовская область) 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, личный состав которых запускал с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатые ракеты Х-22, Х-555, Х-101 по городам Украины.

16 января 2023 года сообщалось, что Служба безопасности предварительно установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января. По предварительным данным следствия, к этому преступлению причастны несколько десятков российских военнослужащих, среди которых назывался и Тимошин.

Теги: СБУ, Одесса, Кременчуг, авиация, Днепр, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Лозовая, подозрение, Офис генпрокурора, российские военные, военное преступление, Сергеевка
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