Великобритания поможет в привлечении к ответственности властей РФ – МИД

Клеверли заявил, что Британия будет играть ведущую роль в основной группе партнеров-единомышленников по привлечению к уголовной ответственности за незаконное вторжение России в Украину. Это предусматривает также оценку целесообразности создания нового "гибридного" трибунала, то есть специализированного суда, интегрированного в систему правосудия Украины с международными элементами.

"Вторжение России в Украину является вопиющим нарушением основанного на правилах международного порядка. Зверства, свидетелями которых мы стали в Украине, являются дьявольскими: тысячи солдат и мирных жителей убиты, а миллионы перемещенных лиц вынуждены спасаться бегством при самых ужасных обстоятельствах", – заявил Клеверли.

Он подчеркнул, что преступления РФ не должны оставаться безнаказанными, поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к коалиции, поделившись своим юридическим опытом.

По словам Клеверли, расследование преступления агрессии могло бы дополнить существующие механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и украинский суд. Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности, уверен британский министр.