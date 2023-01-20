Великобритания поможет в привлечении к ответственности властей РФ – МИД

Клеверли заявил, что Британия будет играть ведущую роль в основной группе партнеров-единомышленников по привлечению к уголовной ответственности за незаконное вторжение России в Украину. Это предусматривает также оценку целесообразности создания нового "гибридного" трибунала, то есть специализированного суда, интегрированного в систему правосудия Украины с международными элементами.
"Вторжение России в Украину является вопиющим нарушением основанного на правилах международного порядка. Зверства, свидетелями которых мы стали в Украине, являются дьявольскими: тысячи солдат и мирных жителей убиты, а миллионы перемещенных лиц вынуждены спасаться бегством при самых ужасных обстоятельствах", – заявил Клеверли.
Он подчеркнул, что преступления РФ не должны оставаться безнаказанными, поэтому Великобритания приняла приглашение Украины присоединиться к коалиции, поделившись своим юридическим опытом.
По словам Клеверли, расследование преступления агрессии могло бы дополнить существующие механизмы расследования военных преступлений, включая Международный уголовный суд и украинский суд. Вместе эти параллельные процессы помогут обеспечить полное расследование всех преступлений и привлечение виновных к ответственности, уверен британский министр.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
В основу будущего спецтрибунала Украина предложила положить пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент Владимир Путин, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.