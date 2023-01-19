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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Время для передачи Украине ATACMS настало. Чего мы ждем?

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Дальнобойные ракеты нужны Украине для эффективного уничтожения российской логистики на оккупированных территориях, отметили в ОП
Дальнобойные ракеты нужны Украине для эффективного уничтожения российской логистики на оккупированных территориях, отметили в ОП
Фото: wikipedia.org

Украине необходимы американские ракеты дальнего радиуса поражения ATACMS, чтобы сохранить жизни людей и сорвать российское наступление. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter 18 января.

"Дальнобойные ракеты позволят Украине эффективно уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях: тыловые склады, технику, командные пункты. Это позволит нам сохранить тысячи жизней своих солдат и сорвет архитектуру российского наступления. Время для ATACMS настало. Чего мы ждем?",  написал Подоляк.

Контекст:

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами". 

Теги: РСЗО, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, ATACMS, логистика
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