"Все меняется". Резников заявил, что Украина получит от стран Запада танки, боевые самолеты и ракеты дальностью до 300 км

По его словам, Украина получит "танки, боевые самолеты или реактивные самолеты, а также дальнобойное вооружение для поражения целей [на расстоянии] в 300 км".
Свою точку зрения министр аргументировал тем, что в западных странах "все меняется".
Резников опроверг опасения, что предоставление Украине данного вооружения приведет к эскалации.
"У меня в стране война. [Россияне] наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей, очень много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Какой следующий уровень эскалации?" – подчеркнул министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран Запада увеличили военную помощь Украине, а также регулярно вводят новые санкции против РФ.
16 ноября 2022 года в формате онлайн прошла седьмая встреча консультативной группы в формате "Рамштайн". Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января 2023 года, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м".
После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.
6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц.
20 января должно состояться восьмое заседание контактной группы "Рамштайн". Это заседание будет очень важным для объявления новых решений по оборонной поддержке Украины, говорил Кулеба.
В "клубе Рамштайн" уже 50 стран, ожидается, что их число увеличится, сообщил Резников в декабре прошлого года.