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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все меняется". Резников заявил, что Украина получит от стран Запада танки, боевые самолеты и ракеты дальностью до 300 км

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Резников опроверг опасения, что предоставление Украине нового вооружения приведет к эскалации
Резников опроверг опасения, что предоставление Украине нового вооружения приведет к эскалации
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен в том, что страны Запада предоставят ВСУ танки, боевые самолеты и дальнобойные ракеты. Об этом он сказал в опубликованном 13 января интервью BBC.

По его словам, Украина получит "танки, боевые самолеты или реактивные самолеты, а также дальнобойное вооружение для поражения целей [на расстоянии] в 300 км".

Свою точку зрения министр аргументировал тем, что в западных странах "все меняется".

Резников опроверг опасения, что предоставление Украине данного вооружения приведет к эскалации.

"У меня в стране война. [Россияне] наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей, очень много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Какой следующий уровень эскалации?" – подчеркнул министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран Запада увеличили военную помощь Украине, а также регулярно вводят новые санкции против РФ.

16 ноября 2022 года в формате онлайн прошла седьмая встреча консультативной группы в формате "Рамштайн". Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января 2023 года, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц. 

20 января должно состояться восьмое заседание контактной группы "Рамштайн". Это заседание будет очень важным для объявления новых решений по оборонной поддержке Украины, говорил Кулеба.

В "клубе Рамштайн" уже 50 стран, ожидается, что их число увеличится, сообщил Резников в декабре прошлого года.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, вооружение, помощь, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины
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