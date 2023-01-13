"Все меняется". Резников заявил, что Украина получит от стран Запада танки, боевые самолеты и ракеты дальностью до 300 км

По его словам, Украина получит "танки, боевые самолеты или реактивные самолеты, а также дальнобойное вооружение для поражения целей [на расстоянии] в 300 км".

Свою точку зрения министр аргументировал тем, что в западных странах "все меняется".

Резников опроверг опасения, что предоставление Украине данного вооружения приведет к эскалации.

"У меня в стране война. [Россияне] наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных жителей, очень много мирных жителей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Какой следующий уровень эскалации?" – подчеркнул министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)