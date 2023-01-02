Сейсембаев: Хваленое оружие, которым Россия бряцала, оказалось полной фигней

"Мы видим успехи украинской армии на фронте, мы видим тренды. Я весной говорил, что к осени российская армия уже начнет сдуваться и Путину надо будет думать, как идеологически выходить из этого конфликта. Все к этому идет, потому что ни одна наступательная война не бывала затяжной. Она либо была наступательной и победоносной, либо проигрышной. Но когда ты наступаешь, должно быть десятикратное превосходство и в силе, и в технологиях. Россия однозначно потеряла инициативу. Украина сильно усиливается в военном плане, приходят суперновые виды вооружений, которые и близко не сопоставимы с российскими", – сказал он.

В то же время, по словам Сейсембаева, российская армия утратила свой огромный военный потенциал.

"Многие хваленые виды оружия, которым они бряцали, оказались на поверку вообще полной фигней. Плюс идет жесточайшая деморализация российской армии. Средства массовой информации, интернет – как бы ты ни глушил, все равно есть VPN, люди видят, смотрят и так далее. Информация все равно доходит. Плюс смерти приходят уже если не к каждому, то к соседям, знакомым и так далее. Украина в этом плане сильно, конечно, побила российскую армию. Плюс отвоевание [Украиной] своих территорий – Харьковская область, Херсон, который стал знаковым", – сказал он.

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