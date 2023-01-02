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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сейсембаев: Хваленое оружие, которым Россия бряцала, оказалось полной фигней

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Оружие, которым гордилась РФ, не оправдало ожиданий, считает Сейсембаев
Оружие, которым гордилась РФ, не оправдало ожиданий, считает Сейсембаев
Фото: EPA

Российская армия стала сильно уступать украинской по новым видам вооружений. Об этом заявил казахстанский бизнесмен Маргулан Сейсембаев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Мы видим успехи украинской армии на фронте, мы видим тренды. Я весной говорил, что к осени российская армия уже начнет сдуваться и Путину надо будет думать, как идеологически выходить из этого конфликта. Все к этому идет, потому что ни одна наступательная война не бывала затяжной. Она либо была наступательной и победоносной, либо проигрышной. Но когда ты наступаешь, должно быть десятикратное превосходство и в силе, и в технологиях. Россия однозначно потеряла инициативу. Украина сильно усиливается в военном плане, приходят суперновые виды вооружений, которые и близко не сопоставимы с российскими", – сказал он.

В то же время, по словам Сейсембаева, российская армия утратила свой огромный  военный потенциал.

"Многие хваленые виды оружия, которым они бряцали, оказались на поверку вообще полной фигней. Плюс идет жесточайшая деморализация российской армии. Средства массовой информации, интернет – как бы ты ни глушил, все равно есть VPN, люди видят, смотрят и так далее. Информация все равно доходит. Плюс смерти приходят уже если не к каждому, то к соседям, знакомым и так далее. Украина в этом плане сильно, конечно, побила российскую армию. Плюс отвоевание [Украиной] своих территорий – Харьковская область, Херсон, который стал знаковым", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: оружие, вооружение, агрессия, армия РФ, война России против Украины, Маргулан Сейсембаев
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