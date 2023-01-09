Фейгин: У Запада есть ресурсы, чтобы ускорить завершение войны в Украине. Он мог бы сильнее надавить на Москву. Например, дочку Пескова или Путина арестовать

Фейгин: Если бы завтра Украине дали истребители и ракеты Tomahawk, кончилась бы война или нет? Украина же за словом в карман не лезет. Она тут же хренакнула бы по бункеру, а то и по Кремлю Фото: Mark Feygin / Facebook

Запад может включить специальные механизмы, которые и на гуманитарном, и на экономическом, и на всех других уровнях приведут к катастрофе в России...

– Марк, здравствуйте.

– Рад приветствовать.

– С новым годом.

– Да, и вас тоже с новым годом, и всех зрителей канала.

– Желаем, чтобы этот год принес нам не только мир, но и победу, и счастье всем нашим зрителям.

– Присоединяюсь.

– Начнем, пожалуй, мы с прогнозов, которые на 2023 год дала газета Financial Times.

– Я кое-что видел.

– Их аналитики прогнозируют, что в 2023 году война, к сожалению, не закончится. Плюс они сказали, что Европу могут ждать отключения света. Кстати, о том, что Европу могут ждать блэкауты, говорят и многие главы правительств. В частности, в Австрии недавно было такое заявление, в Швеции. То есть они действительно начинают к этому готовить население. Марк, как вы считаете, закончится война в 2023 году? Если нет, то почему? Мы помним, что в прошлом году Financial Times прогнозировала, что в 2022-м большой войны в Украине не будет, что Путин не осмелится на такой шаг. Они объяснили это тем, что это был оптимистичный прогноз, и они ошиблись, потому что руководствовались логикой. С точки зрения логики этот поступок Путина был очень неправильный.

– Прогнозы – вообще вещь неблагодарная. Потому что невозможно прогнозировать поступки людей, особенно облеченных властью в таких масштабах. Они все время нарушают логику событий. Я исхожу из собственной интуиции в сочетании со знаниями и представлениями, которые у меня сложились о российской власти. Потому что то, как будет себя вести Украина, в общем, более-менее мы понимаем. Она будет воевать, она будет сражаться за свой суверенитет, защищать свою землю... В общем, делать все, чтобы не исчезнуть украинской нации. Там, где можно, она будет наступать. Там, где можно, будет использовать новые виды вооружения. Где можно – будет атаковать. Территорию России, например. Иллюзий тут питать не стоит. И Москве стоит приготовиться, да и Уралу, возможно, тоже. А что касается Москвы, что касается России, ведь от нее зависит, закончится война или нет. От ее поражения или от ее готовности уступить, скажем так. Хотя опций больше. Потому что бывают предложения, от которых нельзя отказаться. Но так или иначе я не вижу возможности у Москвы для затяжной войны, несмотря на то, что говорится из Кремля и самим Путиным. Мне кажется, года для войны такой интенсивности и такого масштаба достаточно, чтобы достигнуть какого-то промежуточного результата, который позволит это завершить.

Какого результата? Я все-таки склонен думать, что Украина сумеет деоккупировать важнейшую часть территории. Возможно, это будет Запорожье, Мелитополь, выход к перешейку, обстрел территории Крыма, возможно, какой-то удар по Мариуполю… Но этого будет достаточно для того, чтобы перейти в фазу завершения войны. Потому что еще одно поражение сложно будет пережить российской элите. Смысл теряется продолжать войну. Что, сызнова все начинать? Что, опять Херсон захватывать и Балаклею? Если будет потерян Мелитополь, а это один из значимых городов... Бердянск, Мелитополь, Мариуполь – это три, пожалуй, города с начала так называемой специальной военной операции, которые символизировали хоть относительно, хоть минимальный, но какой-то успех. Да, Херсон был важным – единственный региональный центр. Но эти три города значимы. Они находятся на границе моря. И можно было говорить: "У нас путепровод в Крым теперь есть, подача воды и всякое такое". Ну хоть что-то можно было обосновать.

Если они будут потеряны де-факто, то обосновать уже больше ничего будет нельзя. Зачем были принесены в жертву десятки, а то и сотни тысяч жизней? Чтобы вернуться к искомому результату? Абсолютно непродаваемая история, на мой личный взгляд. И поэтому я все-таки склонен думать, что в 2023 году будет найдено решение. Прежде всего Западом. Да, в союзе с Украиной, но все-таки Западом. Он сможет включить какие-то рычаги, которые позволят финализировать все эти процессы. Условно говоря, если бы завтра дали истребители и ракеты Tomahawk, кончилась бы война или нет? Украина же за словом в карман не лезет. Она тут же хренакнула бы по какому-то из бункеров, а то и по Кремлю. Ну а че? Цена-то вопроса... Поэтому да, у Запада есть ресурсы. Запад мог бы, например, надавить сильнее на Москву в степени, которая бы позволила удержаться экономике на плаву, как она удерживается? Да, у Запада есть такие возможности. Глупо было бы их отрицать. Запад может включить специальные механизмы, которые, скажем так, и на гуманитарном, и на экономическом, и на всех других уровнях приведут к катастрофе. Не знаю, дочку Пескова арестовать или дочку Путина, которые разъезжают по сей день.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

– А дочки Путина ездят и сейчас за границу?

– Говорят, что Тихонова, которая бегает за этим Зеленским... Не за тем Зеленским… У нее какой-то хахаль, от которого она дитя родила.

– Да.

– Они в Мюнхене шатаются. Потом я был на юге Франции и подходил к вилле Екатерины. Она на границе Англета и Биаррица. Она арестована, но Бог его знает, ездит туда кто-то или нет. Там, говорят, целая сеть домов в этом районе. На Васю Пряника зарегистрировано... Давайте я вам пример приведу. Когда началась война с Японией, интернированные лагеря японские не расстреливали. Просто там жили до конца войны, мало ли что? Вдруг они шпионы. А шпионы были. Перл-Харбор – известная история: его разбомбили, когда по телефону японский связной передал необходимые данные на авианосцы японскому командованию. Ну так и тут. Дойдет до ручки – можно взять и детей Якунина, и самих всяких деятелей. Их же много, они же все тут, в европах, в америках. Я к тому, что у Запада гораздо больше механизмов воздействия, чем он применяет.

– Вы сказали о муже Тихоновой Зеленском. Представляете, какая ирония судьбы? У Путина внук...

– Дочь, по-моему. Или сын. Не утверждаю.

– То есть ребенок с фамилией Зеленский.

– Да... И не будет дедушку любить. Скажет: "Дедушка, ты сука".

– "Фашист ты, дедушка".

– Да. Ирония историческая – она есть во всем сегодня. Но так или иначе эти люди про Китай что-то рассказывают: мы с Си Цзиньпином в десны будем целоваться, уедем жить в Шанхай... А по сути, как жили они, как болтались по Европе, так оно, в общем, и осталось.

– С точки зрения украинской территории и с точки зрения победы в войне для Украины нас же не устроит выходы на границы 24 февраля 2022 года. Мы рассматриваем победу в этой войне только как возвращение всех территорий. И в этом едины украинский народ и украинская власть.

– Да.

– Вы говорите, для вас остается возможной какая-то история, где освобождаются от русских захватчиков только какие-то населенные пункты. А что может быть, если для Украины это принципиальный вопрос?

– Наверное, демилитаризация этих территорий, вывод оттуда российских войск. Из Крыма немедленно вывести все, чтобы не осталось ни одного военнослужащего, ни одного танка, ни одного пистолетика даже. А дальше входит гражданская администрация – и какие-то вопросы решаются с помощью западных партнеров. Я имею в виду украинскую администрацию.

– Ну то есть возвращение Украине всех территорий на момент 1991 года.

– Да. Но только могут быть варианты. Я читал, что не обязательно украинским войскам куда-то заходить... Ну, гражданская администрация начинает осуществлять на этой территории власть. Он боится, что под этим предлогом придут войска и будут расправляться. Ну так пожалуйста: отдайте гражданским администрациям. Они начнут работать, восстанавливать украинскую власть. Вы просили демилитаризацию – эти территории и будут от вас демилитаризованы.

– Но это можно будет делать только уже с другим президентом России.

– А кто его знает, может ли Путин исчезнуть? Я имею в виду, может он отрешиться от власти или нет? Но не нулевая вероятность. Она, может быть, и не очень большая, но не нулевая. Я не могу сказать, что такое не может произойти, потому что, честно говоря, он уже всех достанет до такой степени, что скажут: "Давайте найдем какой-то вариант без его участия". Сама власть. Я не имею в виду народ. Народ вообще ни на что не влияет. Русский народ деактивирован полностью, он несубъектен политически, он безропотен. Конечно, ему что-то не нравится, но у него нет даже канализированных источников, где об этом сказать, где собраться, как сделать. Нет стержня самоорганизации. Поэтому мы рассчитываем, что сама власть найдет способы, как эту ситуацию переформатировать.

Данилов сказал: "Надо будет по Москве шарахнуть – шарахнем". Это, конечно, троллинг известный и способ доведения до истерики оппонента

– Хорошо. Давайте закончим с Западом. Столтенберг на днях заявил, что нужно готовиться к затяжной войне и призвал страны НАТО давать Украине больше оружия. На ваш взгляд, Запад дает недостаточно оружия? Может ли он сегодня дать нам столько, чтобы отвоевать быстро Крым? Либо это мифы? Многие военные эксперты говорят, что Западу тоже тяжело. Потому что он, в отличие от России, не готовился к такого масштаба войне. И некоторые страны передали Украине уже столько вооружения, что себе меньше оставили. Сейчас они только начинают запускать военное производство.

– Конечно, хотелось бы больше. Есть ли возможность у Запада предоставить больше? Какие-то возможности есть. Например, ракеты ATACMS могли бы предоставить или нет? Простой вопрос. Могли бы. Есть проблема с тем, что есть некая договоренность с Москвой: "Мы не даем ATACMS – вы не делаете чего-то". Может быть и так. И, возможно, это распространяется на истребители, бронетехнику. Но чем дольше идет война, тем больше снимается ограничений. Если я правильно понимаю, то непредоставление некоторых видов вооружения было обусловлено тем, что гражданское население и территория Украины не затрагивается войной. "Вы где-то воюете, как в зоне ООС, – там и воюйте". Но, видно, Москва его нарушила. Под предлогом Крымского моста или еще какой-то дребедени. Ведь, по существу, снимаются эти ограничители, но надо время.

– Москва нарушила это ограничение, если оно было, с первых дней. Буча, Мариуполь, Ирпень... Все эти зверства над мирными жителями... Драмтеатр в Мариуполе чего только стоит.

– Запад-то хочет избежать конфронтации.

– Своего участия прямого.

– Да, чтобы не привести к третьей мировой войне. Они так открыто и говорят: "Мы воевать не хотим". Хотя, честно говоря, я уже не представляю, чем России воевать. Но это другой разговор. Я к тому, что Запад мог бы сделать больше. Почему он этого не делает? Ну, выше мы это уже обсудили: потому что есть некое предостережение от более существенного, непосредственного вовлечения в конфликт в Украине. Будет ли это меняться? Мое убеждение – будет. По той простой причине, что Запад тоже испытывает гигантские издержки в связи с войной. Они имеют проблемы с рынками, с обеспечением безопасности. Потому что если все отдать Украине – сами оголяются. А кто его знает? Может, с Китаем пойдет какая-то… Это проблемная вещь. Но динамика есть у этого процесса. И я не исключаю, что то, что вроде как невозможно было получить еще сегодня, завтра скажут: "Сколько вам выдать?" Чем ближе Украина в отношениях со своими союзниками подойдет к моменту предоставления всего необходимого, тем ближе будет конец войны.

– Я сейчас обращусь к прогнозу, который сделал Кирилл Буданов. Он сказал, что карта, которая у него висит в кабинете, – не просто карта, а станет реальностью в скором будущем. Я напомню, что на этой карте – разделенная Россия, Кубань, Курская и Белгородская области нарисованы в составе Украины. Как вы к этому относитесь? Насколько такой сценарий вероятен? Насколько вероятно, что Россия после поражения будет разделена или распадется?

– Буданов, конечно, троллит. Это часть психологического давления. Данилов сказал: "Надо будет по Москве шарахнуть – шарахнем". Это, конечно, троллинг известный и способ доведения до истерики оппонента. Почему нет? А кто запретит? Почему нельзя? Вопрос распада... Ну, во-первых, мы такое видели в 1991 году, когда даже не было масштабной войны, если не считать закончившуюся афганскую и бушевавшие на окраинах колониальные войны, за тот же Карабах, атаки московского центра против регионов. Помните тбилисские, вильнюсские события? А кончилось чем? Распадом. Почему? Народы не желали жить вместе.

Я утверждаю, что Советский Союз, 100-летний юбилей которого был в конце декабря, был скорее квазигосударством… Много чего еще менялось. Особенно при Сталине. Это было все-таки искусственное квазиимперское образование. Я сам свидетель, я прожил часть жизни в Советском Союзе, и я вам хочу сказать: народы друг друга ненавидели, презирали, жить друг с другом не хотели. Все эти 15 союзных республик мечтали об освобождении от московского ярма. И все, кто утверждает обратное… про дружбу народов, про всю эту дебильную концепцию советского человека… эти люди либо лжецы, либо идеологические придурки, либо эксплуатируют это в свою угоду, типа Путина. С одной стороны, он называет распад СССР "геополитической катастрофой", а с другой – не будь распада Советского Союза, кем бы он был? Он все получил от этого распада, став чиновником, криминальным коррупционером и дойдя до поста президента. Могу себе представить Путина президентом Советского Союза. Это же хохот, по полу бы катались. Такого бы даже не подпустили пепельницы протирать в здании Лубянки.

Фото: Mark Feygin / Facebook

С этой точки зрения, очень искусственно, вымученно перевоссоздается миф о единстве народов, о том, что они мечтают опять соединиться, повторить опыт Советского Союза... Никто ничего не хочет. Все хотят, наоборот, других проектов: европейских, атлантических проектов. Мечтают как можно дальше отбежать. Зачем эту правду раз за разом пытаться проверять на реальность? Очевидно же, что народы не желают жить в московском проекте. Сейчас этот проект одним словом обозначается: "война". А до этого он обозначался словами "коррупция", "регрессия", "стагнация"... Россия за эти 30 лет не продемонстрировала ничего, что было бы привлекательным...

– Сейчас их национальная идея называется "русский мир". Что такое "русский мир"?

– "Русский мир" – это обстругивание всех соседних народов, их перевоссоединение в Советский Союз 2.0 под объединяющей имперской шапочкой. Это русский язык, это уничтожение национальных культур... Например, Украине предлагается отказаться полностью от языка, от идентичности, истории, религии. Автокефальную церковь они сохранят что ли? Или что они собираются делать? Украинский язык насаждать, украинскую историю? Да нет же. Это касается всех народов. Им проще с этими народами работать. Посмотрите, как живут автономии. В Татарстане уже фактически ликвидируется татарский язык.

– А "русский мир" для русских, для всей России что означает?

– А русские будут самыми главными пострадавшими. "Русский мир" – это бутафорская концепция, потому что, по существу, идеологии-то нет. А в чем выражаться должен "русский мир"? В приобщении к русскому языку всех остальных народов? К русской религии? Это какой? РПЦ?

– Может, шаманы.

– Шаманы. Может быть. Распространение большой русской идеи, как они ее понимают. Должна быть авторитарно-пирамидальная система тирании. Политическая демократия – это все заслуги Запада, это тлетворное влияние, "родитель один", "родитель два" – со всем набором от ЛГБТ. При том, что в основном геи, кстати, заправляют этим в Кремле. Чтобы иллюзий никто не питал: мы вообще против геев ничего не имеем. Я вообще безразлично отношусь. Ни разу не гомофоб. Но я к тому, что меня переворачивает от того, что борьбой с ЛГБТ занимаются пидорасы.

– А кто из известных в Кремле такой?

– Все. Кто балуется, кто практикует. И Володин, и разные слухи ходили о бывшем главе минобороны генерале Иванове. История с сотрудниками азербайджанского посольства. И более лайтовое окружение, всякие грефы. Но там есть целое лобби. И про Степашина много чего рассказывают. То есть масса народа. Но все эти люди прикрываются "русским миром". Они же говорят, что "у нас лучшая система управления". Вот эта коррумпированная система – один хоть нормальный поверит, что они все не коррупционеры, жулики и не миллиардеры, разбогатевшие на эксплуатации русского человека? Почему же тогда все верят, что они держатся семейных ценностей, а не пускаются в матримониальные?.. Причем это самое невинное. Путин – разведенный человек. Сколько жен, нелегальных детей. Там модным является жить на две семьи.

– Серьезно?

– Абсолютно у всех две семьи. Причем это считается нормальным, конвенциональным. У Шойгу две семьи, у Лаврова две семьи. Даже его падчерицу и вторую жену в Лондоне лишили имущества и подвели под санкции, если вы следили за этой ситуацией. Это такой стиль. Ну и че? Они играют на дачах с людьми своего пола. Это тоже у них случается.

– А, и туда, и обратно, вы имеете в виду?

– Да-да. Они считают с себя выше всех. Им можно. Никто их не понимает. А зачем это на хрен надо, если у тебя вполне себе изначальная ориентация? Во-первых, это мода витающая, а во-вторых, им кто-то рассказал про английскую аристократию (а они всегда очень стилизовались)… Лондон – это прямо мерка для них. Британская аристократия относится к своему служению государству как к долгу. И свобода им безразлична. И за это им многое позволено. Это представления, действительно, какие-то странные, но тем не менее элита себя держит выше: ей позволено то, что не позволено обычному обывателю. А это все включает и гедонизм, и богатство, и брать все, что хочешь, из национальных богатств страны, ни перед кем не отвечать за это. Только перед Богом, королевой. Вот так они себя ставят.

Кстати, в кастовости Лубянки тоже есть отзвуки оттуда. Возвращаясь к тому, какой проект они хотят? В Украине это кому надо? Какой нормальный украинский гражданин этим соблазнится? За этой всей роскошью московской скрывается нищета. За сотым километром скрывается, так сказать, бесправие и абсолютно унылая бесперспективность. Они же себя и ведут как компрадорская элита. Они живут вне пределов России. Россия для них – источник заработка. И они хотят расширить, как маркиз Карабас, свои территории. Украинцы на нас еще работают. Давай, давай, солнце еще высоко! Давай, Петро, работай на нас, работай! Примерно так они воспринимают мир. Нет там никакой глубокой идеи. Кто там протагонист больших теорий? Идеолог кто? Дугин, который говорит, что нужно собирательством заниматься. Погружение в архаику. А люди в Украине хотят прогресса, они хотят Илона Маска…

Даже Рогозину, единственному из них пострадавшему, очко порезали, когда он праздновал день рождения в Донецке. А чего не в окопе? Чего не под Бахмутом? Почему не там получил это сексуальное ранение?

– Рабы.

– Какая-то часть общества, безусловно, рабски воспринимает свое положение. Но есть и европеизированная часть. Она маленькая, незначительная. Она сейчас убывает. Она уезжает, релоцируется. И что остается? Влияние тех, кто говорит: "Как бы ни жили хорошо – и не надо. Будем так. А че жаловаться? Хлеб есть еще..." Знаете, как модно было в советские годы? "Главное – чтобы войны не было". Бабка у меня такая была. Тоже, естественно, все в семье погибли. Какая война? Куда ты собралась? Значит, прожили в нищете, в бесправии, в унижении вечном, бесконечный собес, пенсия за деда, попытки улучшить жилищные условия. Вот жизнь, которую, собственно, им предлагает нынешняя власть. А она это и предлагает многие десятилетия. 90-е были небольшим просветом. Дверь приоткрыли, заглянули в благополучие и захлопнули ее. И они теперь радуются приватизированной квартире и купленной подержанной иномарке. Поэтому нет у "русского мира" никакой фасадной части. Нет постера, плаката голливудского, который бы привлекал, как американская мечта. Нечего продавать. И ровно поэтому ни один народ никуда не пойдет. А те народы, которые живут, распадутся.

– Мне кажется, что "русский мир" можно охарактеризовать одной фразой: это очко на улице. И в зной, и в холод.

– Ну да... Я увидел, кстати, у Золкина… один военнослужащий из какой-то глухой дыры говорит: "А что плохого в том, что туалет на улице?" – "Как? Сраке холодно". А он говорит: "Ну а че? Зато не пахнет в доме". Вот, понимаете, уровень.

– (Смеется).

– Какое образование у тебя? Обязательно среднее. Ну как ощущения эстетические, этические? Кто это все вам рассказал? Я просто пытаюсь понять… А это социальное понижение. Их перевели на этот разряд, и они считают, что так жить хорошо. Сколько угодно вы найдете русских видео, где говорят: "Мы как живем? Деревянный дом, речка Кама течет... Да, туалет на улице. Летом жарко. Какие кондиционеры? Мы даже не знаем, что это такое". Идиоты не понимают, что комфорт – это всего лишь результат прогресса. Люди раньше в пещерах жили, наскальные надписи, животных жрали, потому что огня не было... Но можно вернуться к этому состоянию. Архаика это допускает. И им говорят, что "архаика – это хорошо, и вы долго живете, а нужно осмысленно умереть". Если в таком ценностном ориентире "русский мир" находится...

– Про "осмысленно умереть". Соловьев недавно заявил, что нужно русским не бояться умирать. Более того, надо умирать. Главное – на поле боя...

– Он повторяет методичку. Путин же сказал: "Так бы сдохли в ДТП или от водки. А так – в окопе без дренажа, в шинельке сдохнете – и хорошо. А мы о вас в пакетах позаботимся". Сразу возникает вопрос: "А сами вы чего не дохнете? Чего вы сами не отправляетесь на передовую?" Соловьев прямо в этом китайском кителечке иди. Че ты? При Сталине, извините, даже сынок его, как бы я к Сталину ни относился...

– Да.

– Погиб в лагере, фактически был расстрелян. У Хрущева сын погиб. Идеология обязывала. Так покажите, сука, пример. Даже Рогозину, единственному из них пострадавшему, очко порезали, когда он праздновал день рождения в Донецке. А чего не в окопе? Чего не под Бахмутом? Почему не там получил это сексуальное ранение? Он вместе с женой находится в ресторане и себя героем каким-то мнит, показывает: "Я тут иду до конца, я такой-сякой". Ряженка ты, вот и все. И поэтому не надо из себя изображать цветущего воина. Офицеры ВСУ уже ожидают вас, HIMARS заряжены.

– Вы видели видео с Пригожиным, где грузят жуткие черные пакеты с "двухсотыми" вагнеровцами?

– Да.

– И он говорит: "С новым годом". Поздравляет трупы с новым годом.

– Он циничный тип до предела. Причем он любит вызывающее публичное поведение, брутально-грубое. Каким он наверняка в натуре-то не является. Мама – медик, папы нету. Там вообще биография просто удивительная. Девять лет отсидел. Он хочет соответствовать бруталистскому...

– А за что он сидел?

– Ну там набор: и разбой, и вовлечение несовершеннолетних в [преступную] деятельность. Он очень много документов сумел уничтожить. Когда его в Ленинграде осудили в советские годы, он благодаря деньгам по архивам сильно покопался. Но они уже опубликованы. Сам по себе такой человек не может с другим выходить. У него психология такая. Девять лет отсидел – это прилично. Это же не какой-то политический диссидент.

Фото: EPA

– Мы еще помним видео, которое опубликовали якобы его "коллеги" по камере, где было прекрасно все сказано.

– Да, мы это видели, но мы не знаем подтверждения этому. Но так или иначе среда-то какая. Я к тому, что эта среда – оказывается, у него теперь 40 тысяч под ружьем. Это что за страна, в которой могут вот так? С пакетами, кувалду дарить и хихикать, как дурак... Кто-то скажет: "Дружок, ты что-то заигрался. Давай аккуратнее"? Почему никто не скажет? Где найдутся какие-то органы, люди, которые скажут: "Мы всякое видывали, всякое позволяли, но такое-то зачем? Ты чего из себя корчишь? Хочешь отправиться обратно на шконку? Ну так мы тебе это обеспечим"? А чего нет такого? Значит, эти этика и эстетика теперь приемлемы? Они стандартизированы? Теперь так можно себя вести? Я что-то не видел, чтобы в Украине кто-то радовался пакетам с погибшими. Другое отношение. Ну а как они относятся? Как к бревнам. Он этот глум не скрывает. Он любит поглумиться. А в Кремле они то и дело проговариваются. У них этот проговор через глум происходит на самом деле. Но не так часто, не так откровенно.

– Вы про HIMARS вспомнили. В Макеевке под бой кремлевских курантов в ПТУ были уничтожены 600 "мобиков". Наблюдали вы или нет, как Россия пытается это скрыть?..

– Нет.

– Они договорились до того, что, мол, ударили по пустой казарме. А почему? Потому что все эти 600 ночью вышли покурить. Ну такие фантастические версии. Может, русские, конечно, в это и верят.

– Во-первых, мы не знаем, сколько погибло. Я достоверной цифры не знаю. Министерство обороны РФ заявило о 65 погибших. Если они говорят, что 65, то человек 300 точно погибло. 200 или 300. Но разницы в данном случае уже никакой. Даже 200 – гигантская цифра.

– По данным украинских военных, погибло минимум 400.

– Ну, наверное, это близкие данные. Просто, наверное, через какое-то время им станет ясно. Шила в мешке не утаишь. Мы позже порядок цифр узнаем. Это я к чему? Все эти методички: "Ты разыгрываешь, что там никто не погиб, что это спецоперация, что покурить вышли, зная, что ударят", – чтобы замутить воду, когда не разберешь, где правда, а где неправда. Это старый прием. На Украину это не работает. На Запад это тоже не производит, мне кажется, впечатления. Западу вообще до фени. Хоть миллион погибнет. Какая им разница, кого вы направили и кто погиб в каких-то общежитиях ПТУ? Наверное, это адресовано людям внутри России. Это социальные сети. Нужно каким-то образом смутить представления. А люди там доверчивые, мягко говоря. Одним одно продадут, другим – другое: "Да какие 600? Там 65 человек. Минобороны же заявило". Это для того, чтобы смикшировать эффект. Я уверен, что реальную цифру, безусловно, командование знает. И запущена просто параллельная оперативная информационная игра, чтобы снизить шокирующий эффект от того, что, оказывается, можно даже не в Бахмуте сутки-вторые погибать, а просто – раз! – и нету. Три ракеты.

– Марк, что за воздушные тревоги были в новогоднюю ночь в Питере и Москве?

– Ну, я думаю, что, скорее всего, они к чему-то готовятся. У них наверняка есть какая-то схема реагирования, и они вполне могли допускать, что Украина запустит "Стрижи" переделанные на Москву и Питер. Знаете, там много и от дурака. Дурак может какую-то команду дать: "Давайте проверим готовность служб к реагированию на возможные удары по объектам инфраструктуры военной, энергетической в столицах". Может и такое быть. Они бомбоубежища готовят, лавки пилят, пытаются уровень официальных мероприятий понизить. То и дело пытаются их отменять. То поездку Путина во Псков, в Тюмень. Это тоже реакция на непредсказуемость возможных ударов со стороны Украины. Они учитывают возможность собственной гибели в результате воздушных ударов Украины.

– Марк, путинская Россия, Путин могут какие-то теракты по гражданскому населению российскому устраивать, чтобы попытаться перевернуть эту историю… типа священная война? В принципе, русские безразличны в большинстве своем к этому, потому что погибать никому не хочется. Украина если бьет, то бьет по военным объектам. Этим мы как раз и отличаемся от России.

– Вы знаете, они про священную войну и так говорят, без терактов. И они риторику эту не меняли. Нужно ли и надо ли ее еще более ужесточать на фоне какой-то мести за теракты? Я не знаю, что больше можно сделать. Они могут дом взорвать? Могут. Они такое и делали.

Что касается армии, какие-то брожения есть. Они чувствуют, что ими недовольны. Они проиграли войну, они разворовали армию. А сейчас фаворит – Пригожин

– Как Путин к власти приходил? Конечно. Кто это делал?

– Говорить о том, что это невозможно, я не возьмусь. У меня тоже скепсис был по поводу домов в 1999-2000 годах. А после всего, что было в нулевые, в десятые, в начале двадцатых, поверишь во что угодно. С этой точки зрения, я охотно поверю, что дом они взорвать могут. Даст ли это им нечто большее, чем они уже имеют? Они эксплуатируют население как хотят. Вне зависимости от того, хочет оно умирать или не хочет, хочет воевать или не хочет. Понимаете, проблема заключается в том, что у русских отсутствует полностью эмпатия к соотечественникам. Сдох кто-то в Шебекино или Брянской области – им абсолютно наплевать. Обстреливают украинцы, не обстреливают, гибнет там кто-то, не гибнет – им во Владивостоке или Москве совершенно начхать. Вызвать подобным терактом большее сочувствие, сопереживание, чувство мести, в принципе, невозможно. Люди хмыкнут и пойдут дальше заниматься своими делами.

– Взрывы на аэродромах в Энгельсе, Курске, Брянске, Воронеже – это что?

– Ну как это что? Это удары украинских Вооруженных сил и беспилотников. В отдельных случаях ДРГ действуют. Украина совершенно не обязана официально признавать авторства. С чего бы это? Восемь лет ей рассказывали, что "их там нет". Ну вот алаверды. "Вы считайте как хотите, а мы делаем то, что делаем, заранее анонсировать не будем". Я понимаю, что это Украина делает, но это не меняет ничего. Мало ли че я понимаю... Украина на себя ответственность не берет. Но эти взрывы, безусловно, являются ответом на действия Москвы. "Вы нас бомбите – будете получать. Прекратите бомбить, может, у вас все по-другому сложится в жизни". Но в России же есть местами отношение... Ну, скажем, не у обывателей. Обыватели, как я уже сказал, мало на это заморачиваются. А в среде мелкой власти и частично обывателей: "Как же они нас бомбят? Как же так можно?" Вы же воюете. "Мы народ Донбасса защищаем. Мы не первые начали"... Вот это все. Ощущение, что можно в одну сторону. "А нас-то за что?" – как в анекдоте.

– Марк, у России хорошая система ПВО?

– Да нет никакой. Три раза Украина по Энгельсу ударила? Где эта система ПВО? Пусть ее покажут. Они только кичатся тем, чего у них нет. У нас территория большая. Мы же не можем всю закрыть. Тем более, много средств передвинуто к линии фронта. Есть пошлый анекдот: старушку вчера изнасиловали, сегодня пошла – изнасиловали, завтра опять пойдет. Ну сколько можно раз в Энгельс попадать? То в рубку, то в самолеты, три погибло, тут четыре, тут летчики и пункт управления... Нет никакого ПВО. Наверное, где-то оно есть, где-то оно срабатывает. Но соотношение не такое, как в Украине. В Украине, во-первых, западные средства NASAMS и IRIS… Не важно. А какие средства у России? Собственные. Но их эффективность мы видим. Если бы у Украины было больше ударных средств, я думаю процентов 20-30 бы сбивалось. В лучшем случае. А остальное долетало бы до целей.

– Что сейчас происходит в Кремле. Что окружение Путина думает? Любят они его сейчас, ненавидят?

– Разноречивая информация идет. Конечно, мы точно и достоверно не можем все знать. Но с другой стороны, простой лакмус: за снятие санкций уже судится более 60 человек в Европе. Это олигархи, близкие к Кремлю. Все эти усмановы, абрамовичи. Условиями санкций была ответственность за действия, совершаемые Москвой, непосредственно решениями Путина о войне. Чтобы доказать обратное, нужно собрать доказательную базу о том, что ты не причастен к этим действиям, и таким образом, санкции не обоснованы. Это значит, ты с себя снимаешь ответственность и максимально пытаешься дистанцироваться от того, что делает Москва. Дураку понятно, что все они имеют то или иное отношение к тому, что делает Кремль. Безусловно, он обеспечивает их финансово, еще каким-то образом. И отделить, отслоить, мы типа барыги, а не политические решения или силовой аппарат, принимающий решения, часто невозможно. Потому что это все тесно переплетено. На самом деле дураков в Европе тоже нет. Они прекрасно понимают, как коррупционные механизмы государственного управления в России работают.

Скриншот: Алеся Бацман / YouTube

О чем это свидетельствует? О том, что эти люди, вне зависимости от того, что делает Кремль… Воюет – и воюет. Лишь бы на них не сказывалось. А на них это сказывается: им морозят активы, им запрещают въезд в страны ЕС. А они очень любят, как мы выяснили. У них у всех дома, дворцы, у них яхты, самолеты... Самолеты, кстати, в основном в Швейцарии ставили на отстой, во Франции частично, в Германии. Но сейчас с этим проблемы. Конечно, они бы хотели это изменить. В принципе, какому-то отдельно взятому Абрамовичу война не нужна. Денег украсть он бы и без войны мог. Ну что, он не прожил бы без украинской территории, без войны? Ему это не надо. И я думаю, что критическая масса подобных людей в окружении Путина есть. Решатся ли они каким-то образом повлиять на государственную политику, на ведение войны? В настоящем виде я не вижу. Но я думаю, что их к этому подводят, Запад активно их заставляет. Хотите снятия санкций – тогда решайте вопрос. "А мы не можем". Тогда ваши активы будут как у Фридмана заморожены". Шутки шутками, а говорят, там под 10 миллиардов. Недовольство-то есть, и наверняка избавиться от этого всего желание есть. Вопрос в том, что надо рисковать. А эти люди трусливы, они никогда ничем не рисковали. Всем рассказывают сказки: "Мы прошли 90-е, мы такое-сякое... Да мы готовы то и другое". А на самом деле они были просто трусливыми шестерками. В основном стучали и работали с Лубянкой. Что касается минобороны, то тут своя специфика.

– Олигархи в России никогда ничего не решали, по большому счету. Они были зависимы от Путина. А те, кто может, силовики довольны? Они поддерживают Путина полностью, типа до конца, на кладбище?

– Олигархи олигархами, а я помню прекрасный термин покойного Бориса Немцова – "семибанкирщина". Я помню, как Ельцин, который еле ходил… Не сказал бы я, что они так уж сильно ничего не решали. А где вы были, идиоты? Чего же вы выбрали этого карлика себе, лилипутина? Вы о чем думали? Да, в нынешнем виде, наверное, сегодня они, может, и не влияют. Ну так они связаны тесными нитями отношений со всеми силовыми структурами, со всей коллегией ФСБ, министерством обороны, Генеральным штабом. У них совместный бизнес, пьянки-гулянки… Может, это не друзья, но все равно это достаточно тесная связь. К примеру, жена Суровикина работала с Тимченко. Тимченко – выходец из КГБ. Что касается армии, какие-то брожения есть. Они чувствуют, что ими недовольны. Они проиграли войну, армия проиграла войну. Они разворовали, они ее не так подготовили. А сейчас фаворит – Пригожин. "Я от училища до академии, от гарнизона до Генштаба, а тут какой-то зек мне говорит, что я пидор". Это же не я сказал, это военнослужащие ЧВК "Вагнер" говорят, что начальник Генштаба – пидор. Ну ни фига себе. Это что у вас за армия? Это что за сброд? Наверное, им это все не нравится.

Во всяком случае слышались голоса возмущенные… Соболев, член комитета по обороне Государственной Думы… ЧВК "Вагнер" – незаконная структура. Никаких ЧВК у нас по законодательству быть не может. И вот они оскорбляют генерала армии Герасимова. Ну, наверное, Герасимов сильно был недоволен. Это же принижение погон, если тебя так можно обычным артиллеристам оскорбить… Что ж ты тогда за генерал армии? Про Залужного кто-нибудь бы так сказал – сколько бы он прожил? Свои бы удавили. Ну, может, нет, но все равно как-то публично нехорошо это все...

– У Залужного такой авторитет, что попробовал бы кто-то сказать. Его все поддерживают.

– Правильно. А там авторитет какой? Можно списать на то, что это зеки стоит под орудиями. Что Герасимов, что Шойгу – им авторитетов нет. Кстати, тем и отличается нормальная армия от армии уголовников... Дисциплина и авторитет – основа существования армии. Они наверняка считают, что уничижение генералитета – это результат отношения Путина к армейскому руководству. И, возможно, у них растет чувство недовольства. Другое дело, что мы не ждем от них реальных проявлений возмущения или желания это положение изменить. Потому что они трусливые, они слишком зависят от денег.

Who is mr Putin – такой вопрос больше не стоит. Он людоед и злодей. А то, что у него есть какие-то детали биографии, где-то пикантные, где-то совершенно ужасающие, – это уже ничего не изменит

– Мы не видим сейчас фигур, которые под гнетом обстоятельств, на фоне ухудшения жизни, примут решение объединиться… И если они его куда-то денут, то смогут договориться с Западом, вернуть Украине все территории…

– А где гарантия, что и они про себя что-то такое не говорят? Типа "на хрена нам санкции? Зачем нам эта Украина сдалась? Давайте-ка что-то сделаем?" По-моему, в силу того, что все эти люди недостойны своих управленческих должностей в силу ограниченности, отсутствия идеологии, идейности, они не знают, что делать в этой ситуации, не понимают, что надо делать, ради чего, как обосновать, как выходить к народу с этим. У меня такое ощущение, что там есть некая фатальная беспомощность. Может, это желание и недовольство есть, но они не знают, как с этим поступить. И это, в общем, ситуация абсолютно нерешаемая. Поэтому на ваш вопрос о недовольстве в окружении… Наверняка оно есть, но перекинуть мостик от недовольства к действиям – за 10 месяцев мы этого не видели.

– Марк, у меня на днях вышло интервью с Кристиной Курчаб-Редлих, польской журналисткой, писательницей, которая написала книжку о настоящей биографии Владимира Путина. Оказывается, что этот человек выдумал свою биографию от рождения и до последних дней. И год рождения у него другой, и мать у него другая. Родители от него отказались… Было у него два отчима, которые над ним издевались и жестоко избивали. И родился он не в Питере, не в той семье. Оказывается, что у него по матери в грузинском селе забитом до сих пор живут две сестры и брат, с которыми он категорически не хочет общаться. Про личную жизнь его, очень специфические отношения с женщинами... Слушайте, это ужас вообще, конечно.

– Ну, я слышал разные версии. О его возрасте, об умерших детях его матери, о питерском периоде, о подозрении на грузинское происхождение... Во-первых, все выходцы из КГБ и вся власть, которая сформирована Лубянкой, имеет фальшивую биографию, выдуманную. Не важно, в этих деталях или в других, но это главное условие: настоящей биографии не должно быть. Да, наверное, есть люди, которые знают больше о Путине и его сомнительных связях. Но определяет ли это натуру Путина? Отчасти да, но сейчас для нас, честно говоря, 70 лет ему или 72 – мало что меняет. Наверняка какие-то факты его биографии перелицованы. Он про папашу говорил, что тот служил в военной разведке, потом он моряком был... Когда он был завербован, стучал ли он в институте, на юрфаке ли он учился, как утверждает, или в каком-то другом месте. Масса деталей, которые стерты. Но это для нас мало что изменит. Эти факты мало что могут поменять с точки зрения отношения к Путину и понимания его больше, чем мы его понимаем за эти почти четверть века. Who is mr Putin – вопрос больше не стоит. Он людоед и злодей. Мы на этот вопрос уже ответили. А то, что у него есть еще какие-то детали биографии, которые где-то пикантные, а где-то совершенно ужасающие, – это уже ничего не изменит.

– Марк, спасибо вам большое за интервью и за ваши выводы. Я желаю всем нам скорейшей победы. И до встречи в следующих эфирах.

– Спасибо, Алеся, спасибо всем зрителям. Посмотрим, как будут развиваться события. Всегда найдется повод их обсудить.

– Слава Украине.

– Слава Украине и героям слава.

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