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Фейгин: СССР был искусственным имперским квазиобразованием. Народы, входящие в его состав, друг друга ненавидели и жить вместе не хотели

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СССР распался в 1991 году
СССР распался в 1991 году
Фото: depositphotos.com

Народы, входившие в состав Советского Союза, не хотели жить в одной стране. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил российский юрист, блогер Марк Фейгин.

"Советский Союз, которого празднуют сейчас юбилейчик, – только что отгремел, в конце декабря, 100-летний юбилей создания Советского Союза... Понятно, что тогда он был скорее квазигосударством – много чего еще менялось… Это было все-таки искусственное квазиимперское образование. Я сам свидетель, я прожил какую-то известную часть жизни в Советском Союзе – до 20 лет. И я вам хочу сказать: народы друг друга – я уже много раз говорил – ненавидели, презирали, жить друг с другом не хотели", – сказал Фейгин.

По его словам, все 15 союзных республик "мечтали об освобождении от московского ярма".

"И все, кто утверждает обратное: про дружбу народов, общий советский человек – всю эту дебильную совершенно концепцию – это люди либо лжецы, либо идеологические просто придурки. Советских очень много – полукоммунистов всяких и так далее. Либо эксплуатируют этот миф в свою угоду. Типа [президента РФ Владимира] Путина. Потому что он, знаете, с одной стороны, "геополитическая катастрофа", а с другой – не будь распада Советского Союза, кем бы ты был? То есть он все получил от этого распада, став чиновником, криминальным коррупционером и дойдя до поста президента. Могу себе представить Путина президентом Советского Союза. Это же хохот: по полу бы катались. Такого бы даже не подпустили пепельницы протирать в здании Лубянки", – отметил юрист.

По его мнению, сейчас искусственно перевоссоздается миф о единстве народов бывшего СССР.

"О том, что они все так мечтают и хотят опять соединиться, повторить опыт Советского Союза. Никто ничего не хочет. Все хотят, наоборот, других проектов: европейских проектов, атлантических проектов. Мечтают как можно дальше отбежать. Зачем эту правду раз за разом пытаться проверять на реальность? Очевидно же, что народы не желают жить в московском проекте. А в чем этот проект? Вот мне просто интересно. Сейчас этот проект одним словом обозначается: "война". А до этого он обозначался, там, "коррупция", "регрессия", "стагнация"... Любые слова, самые дикие по части развития государства, – все применимы. Потому что Россия за эти 30 лет не продемонстрировала ничего, что было бы привлекательным", – резюмировал Фейгин.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

СССР распался в 1991 году. Соглашение о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств подписали в декабре 1991-го лидеры России (Борис Ельцин), Украины (Леонид Кравчук) и Беларуси (Станислав Шушкевич).

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО в Мадриде 29 июня заявил, что российское руководство видит мир иначе, чем НАТО или Украина, а Путин стремится восстановить влияние на страны бывшего Союза. "Цели России известны... Они смотрят, например, на Литву не как на члена вашего союза (НАТО. – "ГОРДОН"), а как на республику Советского Союза. Для нас это бывшая республика СССР, для нас это прошлое, а они ее рассматривают как возможную будущую, хотят снова поработить", – заявил Зеленский.

Начиная с аннексии украинского Крыма в 2014 году, президент России Владимир Путин стремился вернуть в состав одного государства часть бывших республик СССР. Об этом российский историк, политический аналитик Валерий Соловей сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, СССР, Марк Фейгин, Алеся Бацман
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