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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Белый дом встал на защиту решения Байдена не поставлять Украине F-16

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Кирби отметил, что в ближайшее время в Украину отправят много военной помощи
Кирби отметил, что в ближайшее время в Украину отправят много военной помощи
Фото: EPA

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби встал на защиту решения президента США Джо Байдена не поставлять Украине истребители F-16. Об этом он заявил 30 января в эфире CNN.

Канал отметил, что Кирби указал на помощь, которую США намерены отправить Украине, включая танки M1 Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что будет отправлено много вооружения, и оно будет отправлено в ближайшие недели и месяцы. Виды вооружения, которое, как мы знаем, будет иметь решающее значение для помощи украинцам в боях сейчас зимой, а также в тех боях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной", – сказал он.

Кирби также заявил, что решение о предоставлении Украине танков от партнеров было принято, чтобы помочь Украине "упредить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной".

"Так что это был фактически один из тех случаев, когда мы попытались спрогнозировать потребности, которые возникнут у Украины, когда погода улучшится и мы сможем ожидать попытку россиян перейти в наступление", – заявил чиновник.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января 2023 года. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Одним из условий поставок авиации Макрон назвал то, что переданное Францией вооружение "не должно затрагивать российскую территорию". 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, авиация, танки, Белый дом, истребители, самолеты, война России против Украины, Джон Кирби, F-16
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