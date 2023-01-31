Белый дом встал на защиту решения Байдена не поставлять Украине F-16

Кирби отметил, что в ближайшее время в Украину отправят много военной помощи Фото: EPA

Канал отметил, что Кирби указал на помощь, которую США намерены отправить Украине, включая танки M1 Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что будет отправлено много вооружения, и оно будет отправлено в ближайшие недели и месяцы. Виды вооружения, которое, как мы знаем, будет иметь решающее значение для помощи украинцам в боях сейчас зимой, а также в тех боях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной", – сказал он.

Кирби также заявил, что решение о предоставлении Украине танков от партнеров было принято, чтобы помочь Украине "упредить боевые действия, которые, как мы думаем, все увидят весной".

"Так что это был фактически один из тех случаев, когда мы попытались спрогнозировать потребности, которые возникнут у Украины, когда погода улучшится и мы сможем ожидать попытку россиян перейти в наступление", – заявил чиновник.