Киев пока не просил самолеты у Германии – посол Украины

Макеев рассказал, что в первую очередь просит предоставить Украина у Германии Фото: germany.mfa.gov.ua

На вопрос о возможности такого запроса в будущем дипломат ответил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Если я получу такую просьбу от наших военных, мы будем разговаривать на эту тему с партнерами за закрытыми дверями и в доверительной атмосфере", – сказал Макеев.

Он отметил, боевые самолеты необходимы Украине для укрепления противовоздушной обороны, поскольку Россия массированно запускает ракеты по украинским городам, в частности по инфраструктуре. В связи с этим дипломат призвал Запад ускорить принятие решений о военной поддержке Украины.

Своими приоритетами в должности посла в Берлине Макеев назвал получение немецких бронированных машин, боевых танков, артиллерии и систем ПВО. Он заявил, что украинская сторона добилась большого прогресса и продолжит общаться с немецкими партнерами по этим четырем пунктам.