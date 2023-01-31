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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киев пока не просил самолеты у Германии – посол Украины

Макеев рассказал, что в первую очередь просит предоставить Украина у Германии
Макеев рассказал, что в первую очередь просит предоставить Украина у Германии
Фото: germany.mfa.gov.ua

Официальный Киев пока не делал запросов в Германию о поставках боевых самолетов – об этом заявил посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью DW 30 января.

На вопрос о возможности такого запроса в будущем дипломат ответил, что все будет зависеть от ситуации на поле боя.

"Если я получу такую просьбу от наших военных, мы будем разговаривать на эту тему с партнерами за закрытыми дверями и в доверительной атмосфере", – сказал Макеев.

Он отметил, боевые самолеты необходимы Украине для укрепления противовоздушной обороны, поскольку Россия массированно запускает ракеты по украинским городам, в частности по инфраструктуре. В связи с этим дипломат призвал Запад ускорить принятие решений о военной поддержке Украины.

Своими приоритетами в должности посла в Берлине Макеев назвал получение немецких бронированных машин, боевых танков, артиллерии и систем ПВО. Он заявил, что украинская сторона добилась большого прогресса и продолжит общаться с немецкими партнерами по этим четырем пунктам.

Контекст:

В сентябре 2022 года спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Одним из условий поставок авиации Макрон назвал то, что переданное Францией вооружение "не должно затрагивать российскую территорию". 

31 января Игнат заявил, что Украине необходимо до 200 многоцелевых военных самолетов для замены устаревшей авиатехники.

Теги: Германия, военная техника, военная помощь, Алексей Макеев, истребители, самолеты, война России против Украины, F-16
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