Резников во время встречи с Макроном попросит у него передать Украине истребители – The Guardian

Резников (на фото) должен встретиться с Макроном сегодня в Париже Фото: ЕРА

Издание отмечает, что встреча Резникова и Макрона в столице Франции пройдет на фоне дебатов между союзниками Украины по поводу того, предоставлять ли ВСУ боевые самолеты.

Встреча главы Минобороны Украины и французского лидера должна состояться сегодня.

30 января во время визита в Гаагу Макрон заявил, что не исключает передачу Украине военных самолетов.

При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.