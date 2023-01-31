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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников во время встречи с Макроном попросит у него передать Украине истребители – The Guardian

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Резников (на фото) должен встретиться с Макроном сегодня в Париже
Резников (на фото) должен встретиться с Макроном сегодня в Париже
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в Париж встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и попросит у него передать Вооруженным силам Украины истребители. Об этом 31 октября сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что встреча Резникова и Макрона в столице Франции пройдет на фоне дебатов между союзниками Украины по поводу того, предоставлять ли ВСУ боевые самолеты.

Встреча главы Минобороны Украины и французского лидера должна состояться сегодня.

30 января во время визита в Гаагу Макрон заявил, что не исключает передачу Украине военных самолетов.

При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет поставлять Украине F-16

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Франция, авиация, Алексей Резников, истребители, самолеты, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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