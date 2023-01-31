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Зеленский обсудил с Трюдо оборонные нужды Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации

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Трюдо 3 января заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Трюдо 3 января заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 31 января провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Детально проинформировал его о положении дел на фронте и оборонных нуждах Украины в бронетехнике, артиллерии, авиации. Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира", – написал глава Украинского государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02Jf3bok38UfULeBCLDbSWMHvJTU8g8JJCXHBbmMTwV9VwsPKMxnsPhoFSMmQb4HGVl

В ходе последнего разговора между политиками 3 января Трюдо заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Премьер Канады и президент Украины также говорили об украинской формуле мира.

Контекст:

Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

26 января 2023 года министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине четыре боевых танка Leopard 2.

Теги: Украина, Канада, авиация, переговоры, военная помощь, артиллерия, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Джастин Трюдо, премьер-министр
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