Зеленский обсудил с Трюдо оборонные нужды Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Детально проинформировал его о положении дел на фронте и оборонных нуждах Украины в бронетехнике, артиллерии, авиации. Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира", – написал глава Украинского государства.
В ходе последнего разговора между политиками 3 января Трюдо заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Премьер Канады и президент Украины также говорили об украинской формуле мира.
Канада с февраля 2022 года предоставила Украине военной помощи на сумму более 1 млрд канадских долларов ($750 млн), сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
26 января 2023 года министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада передаст Украине четыре боевых танка Leopard 2.