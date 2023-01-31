Зеленский обсудил с Трюдо оборонные нужды Украины в бронетехнике, артиллерии и авиации

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Детально проинформировал его о положении дел на фронте и оборонных нуждах Украины в бронетехнике, артиллерии, авиации. Согласовали общие дипломатические шаги, в частности, по реализации формулы мира", – написал глава Украинского государства.

В ходе последнего разговора между политиками 3 января Трюдо заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Премьер Канады и президент Украины также говорили об украинской формуле мира.