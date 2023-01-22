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"Мы продолжим поддерживать Украину". Трюдо поздравил украинцев с Днем соборности

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Трюдо: Правительство Канады остается непоколебимым в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства
Трюдо: Правительство Канады остается непоколебимым в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Украину с Днем соборности. Об этом сообщила его пресс-служба 22 января.

"Сегодня, когда народ Украины продолжает бороться за свою свободу перед лицом жестокого и неоправданного вторжения России, мы присоединяемся к ним в праздновании Дня соборности Украины. Мы празднуем объединение страны в 1919 году и ее окончательную независимость, а также чтим отважных украинцев, которые отдали свои жизни, чтобы защитить свободу Украины", – говорится в заявлении.

Трюдо отметил, что в Канаде проживает около 1,4 млн жителей украинского происхождения.

"Поскольку Россия продолжает свое жестокое, неоправданное вторжение, правительство Канады остается непоколебимым в своей приверженности поддержке украинского народа и правительства в достижении мира и помощи в обеспечении свободного и демократического будущего для Украины. Мы продолжим поддерживать Украину военной, гуманитарной, финансовой и социальной помощью столько, сколько потребуется. В этот День соборности мы вместе выступаем против насилия, авторитаризма и угроз демократии. Мы чтим память трагически погибших в борьбе за суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. И мы продолжаем отстаивать основополагающие ценности свободы, демократии и справедливости, которые объединяют наши народы. Слава Украине!" – заявил премьер-министр Канады.

Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

В этот день украинцы традиционно проводят акции, на которых выстраиваются в живую цепь, символизируя объединение Украины.

21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – "Украинскую волну". Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину соборности Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Канада, День соборности Украины, война России против Украины, Джастин Трюдо
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