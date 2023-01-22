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"У каждого из нас больше нет чужих городов, деревень, улиц. Каждый город – родной". Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности

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"Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна" Зеленский
"Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна" – Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности. Ролик опубликован на YouTube-канале Офиса президента. Издание "ГОРДОН" публикует полный текст поздравления.

"Сегодня мы отмечаем День cоборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь подлинного единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Всех наших регионов. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион.

У каждого из нас больше нет чужих городов, деревень, улиц. Каждый город – родной. Каждое село – родное. Каждая улица – родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь [Донецкой области], Купянск и Изюм [Харьковской области]. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар [Донецкой области]. И все вместе ограждают Киев. И все вместе ограждают Харьков. И все вместе освобождают Херсон. И все мы вместе, где бы не родились и где не росли, говорим сегодня: я защищу мою Украину. Мою соборную. Мое Закарпатье, мою Волынь, мое Подолье, мою Таврию, мою Сиверщину, мое Полесье, мою Приднепровье, мой Донбасс, мою Галицию, мое Приднепровье, мою Слобожанщину, мое Приазовье, мою Буковину и, конечно, мой Крым. И никакой он не ваш.

Наша соборность крепка. Мурами Аккермана, "Паланкой", Хотином и Каменц-Подольским Меджибожем, замком Любарта, Генуэзской крепостью. Наша соборность сияет златоверхими лаврами. Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская. Соборность – София, собор Святого Юра, большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре.

Соборность закодирована в узорах нашей вышиванки, сюжетах косовской керамики, петриковской росписи и орнаменте орьнек. Соборность слышна в рокоте кобзы, бандуры, трембита и крымскотатарской зурны. Соборность виртуозно раздается музыкой Леонтовича, Скорика, Ивасюка. Соборность заримована строками Франко, Украинки, Шевченко, Стуса, Симоненко и Костенко. Соборность изображена красками в полотнах Примаченко, Белокур и Марчука.

Соборность величественно властвует на Говерле и Ай-Петре. Соборность цветет буйным цветом сакуры, в Долине нарциссов, Софиевке, Аскании-Новой. Соборность загадочно молчит в скалах Довбуша, базальтовых столбах, Олешковской пустыне, Днестровском каньоне, "туннеле любви", на черниговских валах и склонах Витачева.

Соборность гремит на "Южмаше", "Антонове", ХТЗ и "Криворожстали". Соборность добывают в шахтах Луганщины и Львовской области.

Соборность освещает знаниями в Киеве, Бердянске, Львове, Глухове, Остроге, Харькове и Черновцах.

Соборность ревет волнами Днепра, Дуная, Южного Буга, Тисы и Северского Донца. В водах Свитязя, Синевира и Сиваша.

Во всей нашей Украине. Летом. Осенью. Зимой. Весной. Все это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Сиверщина, Полесье, Приднепровье, Галичина, Приднепровье, Слобожанщина, Приазовье, Буковина, Донбасс и, конечно, Крым.. Моя Украина. Наша Украина.

Единственная, потому что сильная. Сильная, потому что единственная.

С Днем Соборности, дорогой народ!

С Днем Соборности, непоборимы!"

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

В этот день украинцы традиционно проводят акции, на которых выстраиваются в живую цепь, символизируя объединение Украины.

21 января 1990 года украинцы построили одну из крупнейших живых цепей в истории – "Украинскую волну". Тогда более миллиона человек вышли между Киевом и Ивано-Франковском, чтобы отпраздновать 71-ю годовщину соборности Украины.

Теги: Украина, День соборности Украины, независимость, Владимир Зеленский, поздравление, Офис президента Украины
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