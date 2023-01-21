Зеленский: Мы каждый день теряем украинцев, патриотов, людей профессиональных, верных государству. Видео

"Сегодня был долгий день – рабочие решения, международная коммуникация, разные вопросы, которые заслуживают внимания и реакции. Но сказать сейчас хочется только об одном. Не хочется говорить долго. Сегодня состоялось прощание с теми, чьи жизни унесла катастрофа вертолета в Броварах. [...] Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных себе и государству – не вернешь", – сказал он.
Президент Украины перечислил имена всех погибших в авиакатастрофе, начиная с министра внутренних дел Дениса Монастырского и заканчивая девочкой Миланой Пономаренко.
"Мои соболезнования всем родным, близким… Больно об этом думать, больно сейчас говорить. [...] Я бы хотел, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время. Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память. Светлая память всем, чьи жизни унесла эта война. Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину. Мы делаем все, чтобы выгнать эту войну с нашей земли", – заявил Зеленский.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту было 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.
На прощании с погибшими 21 января присутствовали Зеленский и его жена Елена.