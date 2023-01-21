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В Киеве началось прощание с погибшими в крушении вертолета в Броварах

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В "Украинском доме" почтут память руководителей МВД
В "Украинском доме" почтут память руководителей МВД
Фото: Лиля Гончарук / Суспільне

В Киеве траурная процессия с телами погибших при крушении вертолета в Броварах Киевской области двинулась от здания Министерства внутренних дел Украины в сторону "Украинского дома" на Европейской площади. Об этом 21 января сообщает "Интерфакс-Украина".

Маршрут проложен через улицы Пилипа Орлика и Грушевского. Ряд районов в центре Киева в связи с этим уже перекрыты, информирует агентство.

В процессии принимают участие коллеги и семьи погибших. 

Как сообщала пресс-служба МВД, начало запланировано на 11.00. В "Украинском доме" почтут память:

  • министра внутренних дел Дениса Монастырского;
  • первого заместителя главы МВД Евгения Енина;
  • государственного секретаря МВД Юрия Лубковича;
  • заместителя руководителя патронатной службы МВД Татьяны Шутяк;
  • начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушко;
  • старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко;
  • ведущего инспектора департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Прощание с личным составом специального авиационного отряда состоится 21 января в 13.00 в Нежине (Черниговская область). Церемония пройдет на вертолетной площадке №4 аэродрома.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: Киев, МВД, авиакатастрофа, вертолет, крушение, похороны, Бровары, Евгений Енин, Денис Монастырский, Украинский дом, прощание
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