В Киеве началось прощание с погибшими в крушении вертолета в Броварах

Маршрут проложен через улицы Пилипа Орлика и Грушевского. Ряд районов в центре Киева в связи с этим уже перекрыты, информирует агентство.
В процессии принимают участие коллеги и семьи погибших.
Как сообщала пресс-служба МВД, начало запланировано на 11.00. В "Украинском доме" почтут память:
Прощание с личным составом специального авиационного отряда состоится 21 января в 13.00 в Нежине (Черниговская область). Церемония пройдет на вертолетной площадке №4 аэродрома.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.