В Киеве началось прощание с погибшими в крушении вертолета в Броварах

Маршрут проложен через улицы Пилипа Орлика и Грушевского. Ряд районов в центре Киева в связи с этим уже перекрыты, информирует агентство.

В процессии принимают участие коллеги и семьи погибших.

Как сообщала пресс-служба МВД, начало запланировано на 11.00. В "Украинском доме" почтут память:

министра внутренних дел Дениса Монастырского;

первого заместителя главы МВД Евгения Енина;

государственного секретаря МВД Юрия Лубковича;

заместителя руководителя патронатной службы МВД Татьяны Шутяк;

начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушко;

старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко;

ведущего инспектора департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Прощание с личным составом специального авиационного отряда состоится 21 января в 13.00 в Нежине (Черниговская область). Церемония пройдет на вертолетной площадке №4 аэродрома.