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Среди пострадавших от авиакатастрофы в Броварах есть беременная, восемь человек отправили в ожоговый центр – главврач Броварской больницы

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Вертолет рухнул возле детского сада
Вертолет рухнул возле детского сада
Фото: EPA

16 пострадавших в результате крушения вертолета в Броварах лечат в райцентре, восемь человек перевели в ожоговый центр в Киеве. Об этом в эфире "Українського радіо" сообщил главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк.

По его словам, всего в приемное отделение Броварской районной больницы доставили 24 пациента, среди которых было 10 детей.

Восьмерых пострадавших, четверо взрослых и четверо детей, стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева. Они получили от 30% до 45% ожогов тела.

Остальные 16 пострадавших (10 взрослых и шестеро детей) находятся в хирургии, травматологии и гинекологическом отделении Броварской райбольницы.

"Все живы, все в стабильном состоянии, получают помощь медицинскую и психологическую... У них ожоги, ссадины, сотрясения, ушибы", – сказал Багнюк.

Врач подтвердил, что среди пострадавших есть беременная женщина. Ей зашили рану и оставили в больнице под наблюдением.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению. 

Теги: авиакатастрофа, вертолет, больница, Бровары, дети, пострадавшие, беременность, врач, крушение вертолета в Броварах
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