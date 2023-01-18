Среди пострадавших от авиакатастрофы в Броварах есть беременная, восемь человек отправили в ожоговый центр – главврач Броварской больницы

По его словам, всего в приемное отделение Броварской районной больницы доставили 24 пациента, среди которых было 10 детей.

Восьмерых пострадавших, четверо взрослых и четверо детей, стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева. Они получили от 30% до 45% ожогов тела.

Остальные 16 пострадавших (10 взрослых и шестеро детей) находятся в хирургии, травматологии и гинекологическом отделении Броварской райбольницы.

"Все живы, все в стабильном состоянии, получают помощь медицинскую и психологическую... У них ожоги, ссадины, сотрясения, ушибы", – сказал Багнюк.

Врач подтвердил, что среди пострадавших есть беременная женщина. Ей зашили рану и оставили в больнице под наблюдением.