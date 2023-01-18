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"Вертолет кружил и горел", "Сначала была вспышка, а затем взрыв". Очевидцы рассказали об авиакатастрофе в Броварах

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Жители Броваров рассказали о крушении вертолета
Жители Броваров рассказали о крушении вертолета
Фото: EPA

Жители Броваров Киевской области рассказали, как упал вертолет возле детского сада и как они помогали спасателям. Рассказы очевидцев опубликовало "Суспільне" в YouTube 18 января.

"Кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, что он выбрал объект самый маленький, потому что там же двухэтажное здание, а тут 10-этажное. Это садик детский", – рассказала жительница соседнего дома Раиса Теплова.

Подросток, имя которого не называется, рассказал, что запаркованные машины мешали проезду спасателей.

"Я звоню своему другу, он тут живет, спрашиваю, что случилось. Он говорит: что-то упало на детский сад. Он начал помогать, вытащил оттуда трех детей возрастом шести-семи лет. Потом он позвонил и сказал, чтобы я пришел. Было очень много машин, они мешали проезду служебных. И мы помогали, перетаскивали и переставляли машины", – сказал он.

Еще один подросток рассказал, как помогал спасать детей, которых передавали через забор детсада воспитатели.

"Дали [детям] конфет, успокоили, записали имена, осмотрели их, спросили, что болит, что не болит. У них были только царапины, обработали перекисью, наложили повязки, нашли родителей и воспитателей и отдали", – рассказал он.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Новини / YouTube

Также рассказы очевидцев трагедии показал 5 канал

"Вышла из подъезда, тут мимо я хожу на работу. Только вот здесь прошла, слышу звук такой громкий. Вертолет. Подняла голову, посмотрела – ничего не видно, туман. Но звук очень громкий был. И пошла себе. И тут такое зарево... Никакого взрыва я не слышала. Повернулась и увидела, что уже все в садике горело. Прямо до дома долетел винт или что-то... Потом возле садика много родителей было, детей выносили в курточках", – рассказала местная жительница Наталья Галко.

"В 7.50 утра, наверное, я встаю еще сонный, слышу гул вертолета. Подумал, что это просто ветер задувает в окно. Потом слышу взрыв, думаю, что-то упало, может, бетонный блок на стройке. Потом ко мне забегает сестра и говорит: "Витя, это где-то возле моей школы", – рассказал местный подросток Виктор.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Рассказы свидетелей катастрофы также собрали в BBC News Україна

"Этот садик "Родничок" расположен в 100 метрах от моего дома, на одной из центральных улиц города. Рядом также есть еще один садик и лицей №10. Сразу после 8 часов сначала была вспышка, вся наша квартира засветилась красным, розовым таким светом, а затем сразу же после этого – взрыв", – рассказала местная жительница Юлия.

По ее словам, на улице в это время было много людей, так как многие шли на работу, отводят детей в сады и школы. Сразу началась паника, люди начали кричать.

"Туда сначала не могла добраться техника, потому что мешали частные автомобили. Так мужчины помогали оттягивать те автомобили, чтобы освободить дорогу для спецтехники", – рассказала Юлия.

Местная жительница Татьяна Огаркова рассказала, что в момент взрыва спускалась по лестнице. Ее дом расположен в нескольких сотнях метров от места происшествия.

"Когда вышла на улицу, я услышала какой-то странный звук, трудно его описать. Встретила уборщицу, мы не могли понять, что это. Думали, ракета, но в то же время не было тревоги. Но когда мы прошли дальше, то люди сказали, что это вертолет", – рассказала она.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным происшествиям, на его борту находилось девять человек. Все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Также погиб экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван КасьяновВасиленко был командиром воздушного судна, Коваленко – пилотом, Касьянов – бортовым механиком. 

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы в 15.45 18 января, проинформировали в ГСЧС. По их данным, всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Теги: авиакатастрофа, Киевская область, Бровары, свидетели, происшествия, детский сад, крушение вертолета в Броварах
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