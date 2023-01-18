"Вертолет кружил и горел", "Сначала была вспышка, а затем взрыв". Очевидцы рассказали об авиакатастрофе в Броварах

"Кружил, горел и полетел в ту сторону. Я так поняла, что он выбрал объект самый маленький, потому что там же двухэтажное здание, а тут 10-этажное. Это садик детский", – рассказала жительница соседнего дома Раиса Теплова.

Подросток, имя которого не называется, рассказал, что запаркованные машины мешали проезду спасателей.

"Я звоню своему другу, он тут живет, спрашиваю, что случилось. Он говорит: что-то упало на детский сад. Он начал помогать, вытащил оттуда трех детей возрастом шести-семи лет. Потом он позвонил и сказал, чтобы я пришел. Было очень много машин, они мешали проезду служебных. И мы помогали, перетаскивали и переставляли машины", – сказал он.

Еще один подросток рассказал, как помогал спасать детей, которых передавали через забор детсада воспитатели.

"Дали [детям] конфет, успокоили, записали имена, осмотрели их, спросили, что болит, что не болит. У них были только царапины, обработали перекисью, наложили повязки, нашли родителей и воспитателей и отдали", – рассказал он.

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Видео: Суспільне Новини / YouTube

Также рассказы очевидцев трагедии показал 5 канал.

"Вышла из подъезда, тут мимо я хожу на работу. Только вот здесь прошла, слышу звук такой громкий. Вертолет. Подняла голову, посмотрела – ничего не видно, туман. Но звук очень громкий был. И пошла себе. И тут такое зарево... Никакого взрыва я не слышала. Повернулась и увидела, что уже все в садике горело. Прямо до дома долетел винт или что-то... Потом возле садика много родителей было, детей выносили в курточках", – рассказала местная жительница Наталья Галко.

"В 7.50 утра, наверное, я встаю еще сонный, слышу гул вертолета. Подумал, что это просто ветер задувает в окно. Потом слышу взрыв, думаю, что-то упало, может, бетонный блок на стройке. Потом ко мне забегает сестра и говорит: "Витя, это где-то возле моей школы", – рассказал местный подросток Виктор.

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Видео: 5 канал / YouTube

Рассказы свидетелей катастрофы также собрали в BBC News Україна.

"Этот садик "Родничок" расположен в 100 метрах от моего дома, на одной из центральных улиц города. Рядом также есть еще один садик и лицей №10. Сразу после 8 часов сначала была вспышка, вся наша квартира засветилась красным, розовым таким светом, а затем сразу же после этого – взрыв", – рассказала местная жительница Юлия.

По ее словам, на улице в это время было много людей, так как многие шли на работу, отводят детей в сады и школы. Сразу началась паника, люди начали кричать.

"Туда сначала не могла добраться техника, потому что мешали частные автомобили. Так мужчины помогали оттягивать те автомобили, чтобы освободить дорогу для спецтехники", – рассказала Юлия.

Местная жительница Татьяна Огаркова рассказала, что в момент взрыва спускалась по лестнице. Ее дом расположен в нескольких сотнях метров от места происшествия.

"Когда вышла на улицу, я услышала какой-то странный звук, трудно его описать. Встретила уборщицу, мы не могли понять, что это. Думали, ракета, но в то же время не было тревоги. Но когда мы прошли дальше, то люди сказали, что это вертолет", – рассказала она.