"Ошеломлена и огорчена". Посол США выразила соболезнования в связи с трагедией в Броварах

"Ошеломлена и огорчена ужасной новостью из Броваров. Мои глубокие соболезнования близким [погибшего] министра [внутренних дел Дениса] Монастырского, первого заместителя [Евгения] Енина, а также всех погибших и пострадавших в катастрофе этого утра. Наши сердца – с общиной Броваров и нашими друзьями и партнерами в Министерстве внутренних дел Украины", – заявила она.

Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в @MVS_UA

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. В ОПУ сообщили о 16 погибших (трое – дети), госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей.

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.

СБУ начала производство по факту авиакатастрофы в Броварах, среди версий трагедии – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.