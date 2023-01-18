Кабмин Украины поручил создать рабочую спецгруппу по расследованию авиакатастрофы в Броварах

На месте трагедии в Броварах работают все службы, чтобы "пошагово, детально выяснить причины падения вертолета", отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.

"В состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств", – отметил глава Кабмина.

Шмыгаль рассказал, что на месте трагедии работают все службы, чтобы "пошагово, детально выяснить причины падения вертолета".

"Расследование займет некоторое время, поэтому мы призываем пока избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов", – добавил премьер.

Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.