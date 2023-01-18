Кабмин Украины поручил создать рабочую спецгруппу по расследованию авиакатастрофы в Броварах

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-центр Кабмина.
"В состав группы войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств", – отметил глава Кабмина.
Шмыгаль рассказал, что на месте трагедии работают все службы, чтобы "пошагово, детально выяснить причины падения вертолета".
"Расследование займет некоторое время, поэтому мы призываем пока избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов", – добавил премьер.
Видеозапись вступительной речи Шмыгаля опубликована на его странице в Facebook.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, о чем свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.
Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы в 15.45 18 января, проинформировали в ГСЧС. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей, уточнили в госслужбе.