В Броварах объявили трехдневный траур – мэр

Об этом в Facebook сообщил мэр города Игорь Сапожко.

"В связи с трагедией, произошедшей сегодня в Броварах, 19, 20 и 21 января объявлены днями траура в нашей общине… Черный день... Нет слов, чтобы передать боль от потери... Искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал городской голова.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, о чем свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы в 15.45 18 января, проинформировали в ГСЧС. Всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей, уточнили в госслужбе.