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ПРОИСШЕСТВИЯ

Шестерых пострадавших из-за крушения вертолета в Броварах готовят к отправке за границу – замминистра

В аварии погибли 14 человек, 25 ранены
В аварии погибли 14 человек, 25 – ранены
Фото: ЕРА

Часть жителей Броваров, получивших сильные ожоги после крушения вертолета в Броварах 18 января, продолжат лечение в зарубежных клиниках. Об этом заместитель министра охраны здоровья Украины Ирина Микичак 19 января сообщила в эфире национального телемарафона, который транслирует "1+1".

По ее словам, к отправке из Украины врачи готовят шесть человек. Она не назвала конкретных госпиталей, но сообщила что Минздрав с первых часов после катастрофы был на связи с ожоговыми центрами Польши, Австрии, Чехии и США.

"Мы готовим шесть пациентов из ожогового центра – это дети и взрослые – для дальнейшего лечения за рубежом", – сказала она.

Микичак сообщила окончательные данные о количестве пострадавших – 25 человек, из них 11 – дети. Она отметила, что среди тех людей, кто сейчас находится в Киевском ожоговом центре, есть "тяжелые и сложные", но никто из них не находится ни в критическом, ни в угрожающем состоянии.

"Они получают полноценное лечение, которое определено протоколом", – добавила Микичак.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставили 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: Украина, раненые, пострадавшие, Минздрав, Ирина Микичак, крушение вертолета в Броварах
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