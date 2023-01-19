Шестерых пострадавших из-за крушения вертолета в Броварах готовят к отправке за границу – замминистра

По ее словам, к отправке из Украины врачи готовят шесть человек. Она не назвала конкретных госпиталей, но сообщила что Минздрав с первых часов после катастрофы был на связи с ожоговыми центрами Польши, Австрии, Чехии и США.
"Мы готовим шесть пациентов из ожогового центра – это дети и взрослые – для дальнейшего лечения за рубежом", – сказала она.
Микичак сообщила окончательные данные о количестве пострадавших – 25 человек, из них 11 – дети. Она отметила, что среди тех людей, кто сейчас находится в Киевском ожоговом центре, есть "тяжелые и сложные", но никто из них не находится ни в критическом, ни в угрожающем состоянии.
"Они получают полноценное лечение, которое определено протоколом", – добавила Микичак.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.
18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставили 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.