Шестерых пострадавших из-за крушения вертолета в Броварах готовят к отправке за границу – замминистра

По ее словам, к отправке из Украины врачи готовят шесть человек. Она не назвала конкретных госпиталей, но сообщила что Минздрав с первых часов после катастрофы был на связи с ожоговыми центрами Польши, Австрии, Чехии и США.

"Мы готовим шесть пациентов из ожогового центра – это дети и взрослые – для дальнейшего лечения за рубежом", – сказала она.

Микичак сообщила окончательные данные о количестве пострадавших – 25 человек, из них 11 – дети. Она отметила, что среди тех людей, кто сейчас находится в Киевском ожоговом центре, есть "тяжелые и сложные", но никто из них не находится ни в критическом, ни в угрожающем состоянии.

"Они получают полноценное лечение, которое определено протоколом", – добавила Микичак.