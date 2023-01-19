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Трагедия в Броварах: на борту вертолета было 10, а не девять человек – Нацполиция

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В полиции уточнили количество человек в разбившемся в Броварах вертолете
В полиции уточнили количество человек в разбившемся в Броварах вертолете
Фото: EPA

В Национальной полиции предоставили обновленные данные по результатам авиакатастрофы в Броварах Киевской области. На борту вертолета находилось 10 человек, рассказала представитель Национальной полиции Марьяна Рева на брифинге 19 января. Об этом сообщает медиацентр "Украина – Укринформ" в Telegram.

В Нацполиции уточнили, что погибло 14 человек, среди них девочка 2017 года рождения, пострадало 25 человек, из них 11 – дети.

"18 января 2023 года стало черной страницей в истории не только всех подразделений системы Министерства внутренних дел, но и всей страны. Это большая трагедия не только для нашего министерства, но и Броваров, ведь погибли также жители города. Пока мы можем утвердительно говорить о 14 погибших в результате авиакатастрофы, из них один ребенок — девочка 2017 года рождения", – сказала она.

Рева уточнила, что на борту вертолета было 10 человек, а не девять, как сообщалось ранее.

"Трое – это члены экипажа, семеро – это руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Также присутствовали помощница, заместитель руководителя патронатной службы Татьяна Шутяк, двое охранников и фотограф. Поисково-спасательная операция завершена вчера после обеда", – сообщила она.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: Киевская область, вертолет, Бровары, происшествия, Национальная полиция, погибшие, крушение вертолета в Броварах
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