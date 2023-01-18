ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о падении вертолета в Броварах: Это не несчастный случай, это война. Просто не на поле боя

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский сказал, что не переживает по поводу своей безопасности
Зеленский сказал, что не переживает по поводу своей безопасности
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 января, что не переживает из-за возможных угроз своей безопасности после крушения в Броварах вертолета с руководством Министерства внутренних дел Украины.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы после видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, трансляция велась на сайте форума.

"Я не переживаю. Мне нечего добавить", – сказал Зеленский. 

Президент продолжил, что не считает несчастным случаем эту авиакатастрофу. 

"Я хотел бы сказать, что я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества, это не несчастный случай, это война. Просто война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений: нет больше несчастных случаев, все это результат войны, абсолютно все эти шаги, все, что происходит. Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению... То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что "мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре Украины ударить, но так получилось" или еще что-то. Но все это просто, знаете, лишние слова. Все это – каждый человек и каждая смерть – это результат войны", – добавил он.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

The Times 4 марта 2022 года писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу. В мае Зеленский говорил, что таких попыток было 10 и это "не так уж много". По информации СМИ на январь 2023-го, Зеленский пережил 12 попыток покушения на него.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: авиакатастрофа, вертолет, покушение, крушение, Владимир Зеленский, война России против Украины, безопасность, уголовное производство, крушение вертолета в Броварах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"В этот момент сила вашего духа как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (349216)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (113842)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (99151)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (76746)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (75767)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (48211)
7
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (47133)
8
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (42542)
 
 
 
 