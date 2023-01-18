Зеленский о падении вертолета в Броварах: Это не несчастный случай, это война. Просто не на поле боя

Об этом он сказал, отвечая на вопросы после видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, трансляция велась на сайте форума.
"Я не переживаю. Мне нечего добавить", – сказал Зеленский.
Президент продолжил, что не считает несчастным случаем эту авиакатастрофу.
"Я хотел бы сказать, что я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества, это не несчастный случай, это война. Просто война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений: нет больше несчастных случаев, все это результат войны, абсолютно все эти шаги, все, что происходит. Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению... То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что "мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре Украины ударить, но так получилось" или еще что-то. Но все это просто, знаете, лишние слова. Все это – каждый человек и каждая смерть – это результат войны", – добавил он.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.
The Times 4 марта 2022 года писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу. В мае Зеленский говорил, что таких попыток было 10 и это "не так уж много". По информации СМИ на январь 2023-го, Зеленский пережил 12 попыток покушения на него.