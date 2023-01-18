Зеленский о падении вертолета в Броварах: Это не несчастный случай, это война. Просто не на поле боя

Об этом он сказал, отвечая на вопросы после видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, трансляция велась на сайте форума.

"Я не переживаю. Мне нечего добавить", – сказал Зеленский.

Президент продолжил, что не считает несчастным случаем эту авиакатастрофу.

"Я хотел бы сказать, что я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества, это не несчастный случай, это война. Просто война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений: нет больше несчастных случаев, все это результат войны, абсолютно все эти шаги, все, что происходит. Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению... То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что "мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре Украины ударить, но так получилось" или еще что-то. Но все это просто, знаете, лишние слова. Все это – каждый человек и каждая смерть – это результат войны", – добавил он.