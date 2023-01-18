ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Президент и первая леди США выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины", говорится в заявлении четы Байденов
"Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины", – говорится в заявлении четы Байденов
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден соболезнуют семьям погибших в связи с крушением вертолета в Украине 18 января. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в результате трагического крушения вертолета в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных чиновников украинского правительства. Наши сердца также с десятками погибших и раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто оплакивает эту душераздирающую трагедию", – говорится в заявлении главы государства.

Президент США подчеркнул, что Монастырский и его команда принимали активное участие в сохранении демократии в Украине – как в ее защите от российской агрессии, так и в жизненно важной работе по укреплению институтов Украины.

"Реформатор и патриот, мистер Монастырский отстаивал волю украинского народа. Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины, чтобы поддерживать яркое пламя свободы. Сегодня мы молимся об исцелении раненых и утешении тех, кто потерял близких", – подчеркнул Байден. 

Он добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину перед лицом этой трагедии столько, сколько потребуется.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах Киевской области упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей. У восьми пострадавших, включая четырех детей, сильные ожоги

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: США, Джо Байден, авиакатастрофа, крушение, Джилл Байден, дети, трагедия, Денис Монастырский, крушение вертолета в Броварах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"В этот момент сила вашего духа как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (349216)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (113842)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (99151)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (76746)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (75767)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (48211)
7
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (47133)
8
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (42542)
 
 
 
 