Президент и первая леди США выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах

"Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины", – говорится в заявлении четы Байденов Фото: EPA

"Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в результате трагического крушения вертолета в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных чиновников украинского правительства. Наши сердца также с десятками погибших и раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто оплакивает эту душераздирающую трагедию", – говорится в заявлении главы государства.

Президент США подчеркнул, что Монастырский и его команда принимали активное участие в сохранении демократии в Украине – как в ее защите от российской агрессии, так и в жизненно важной работе по укреплению институтов Украины.

"Реформатор и патриот, мистер Монастырский отстаивал волю украинского народа. Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины, чтобы поддерживать яркое пламя свободы. Сегодня мы молимся об исцелении раненых и утешении тех, кто потерял близких", – подчеркнул Байден.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину перед лицом этой трагедии столько, сколько потребуется.