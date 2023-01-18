Президент и первая леди США выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Броварах

"Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в результате трагического крушения вертолета в Украине сегодня утром, в том числе министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных чиновников украинского правительства. Наши сердца также с десятками погибших и раненых мирных жителей, в том числе с драгоценными детьми и их семьями. Мы скорбим вместе со всеми, кто оплакивает эту душераздирающую трагедию", – говорится в заявлении главы государства.
Президент США подчеркнул, что Монастырский и его команда принимали активное участие в сохранении демократии в Украине – как в ее защите от российской агрессии, так и в жизненно важной работе по укреплению институтов Украины.
"Реформатор и патриот, мистер Монастырский отстаивал волю украинского народа. Мы продолжим чтить это наследие посредством усилий по укреплению институтов Украины и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины, чтобы поддерживать яркое пламя свободы. Сегодня мы молимся об исцелении раненых и утешении тех, кто потерял близких", – подчеркнул Байден.
Он добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину перед лицом этой трагедии столько, сколько потребуется.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах Киевской области упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей. У восьми пострадавших, включая четырех детей, сильные ожоги.
Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.