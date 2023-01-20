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ПРОИСШЕСТВИЯ

В МВД рассказали, где и когда пройдет прощание с погибшими в Броварах руководством ведомства и экипажем вертолета

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На борту разбившегося в Броварах вертолета было 10 человек. С ними попрощаются в субботу, 21 января
На борту разбившегося в Броварах вертолета было 10 человек. С ними попрощаются в субботу, 21 января
Фото: EPA

Прощание с руководством Министерства внутренних дел Украины и членами экипажа вертолета, который потерпел крушение в Броварах Киевской области, состоится 21 января. Траурные церемонии пройдут в Киеве и в Нежине Черниговской области, сообщила 20 января в Telegram пресс-служба МВД.

Церемония прощания с погибшими руководителями и сотрудниками МВД пройдет в Национальном центре "Украинский дом" в Киеве. Начало запланировано на 11.00.

В "Украинском доме" почтят память погибших в результате авиакатастрофы в Броварах:

  • министра внутренних дел Дениса Монастырского;
  • первого заместителя главы МВД Евгения Енина;
  • государственного секретаря МВД Юрия Лубковича;
  • заместителя руководителя патронатной службы МВД Татьяны Шутяк;
  • начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности НПУ подполковника полиции Михаила Павлушко;
  • старшего оперуполномоченного по особо важным делам департамента внутренней безопасности НПУ Андрея Маринченко;
  • ведущего инспектора департамента коммуникации МВД Николая Анацкого.

Прощание с личным составом специального авиационного отряда состоится завтра в 13.00 в Нежине (Черниговская область). Церемония пройдет на вертолетной площадке №4 аэродрома.

В результате падения вертолета в Броварах погибли:

  • командир воздушного судна – инструктор авиационной эскадрильи специального назначения Александр Василенко;
  • пилот авиационной эскадрильи специального назначения Константин Коваленко;
  • бортовой механик авиационной эскадрильи специального назначения прапорщик Иван Касьянов.

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

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