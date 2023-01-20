В МВД рассказали, где и когда пройдет прощание с погибшими в Броварах руководством ведомства и экипажем вертолета

Церемония прощания с погибшими руководителями и сотрудниками МВД пройдет в Национальном центре "Украинский дом" в Киеве. Начало запланировано на 11.00.

В "Украинском доме" почтят память погибших в результате авиакатастрофы в Броварах:

Прощание с личным составом специального авиационного отряда состоится завтра в 13.00 в Нежине (Черниговская область). Церемония пройдет на вертолетной площадке №4 аэродрома.

В результате падения вертолета в Броварах погибли:

Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, все люди на борту, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего на борту било 10 человек.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок.

18 января главный врач Броварской районной больницы Валентин Багнюк сообщал, что в больницы доставлены 24 пациента, среди которых было 10 детей. Восьмерых пострадавших стабилизировали и перевели в ожоговый центр Киева, они получили от 30% до 45% ожогов тела.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.