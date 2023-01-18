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ПРОИСШЕСТВИЯ

Зеленский: Монастырский, Енин, их погибшие коллеги – это не те люди, которых легко заменить. Большая потеря для государства

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Зеленский отметил, что сферы, за которые отвечал Монастырский в контексте защиты Украины от российской агрессии, были распределены
Зеленский отметил, что сферы, за которые отвечал Монастырский в контексте защиты Украины от российской агрессии, были распределены
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram (архив)

Спасательная операция после авиакатастрофы вертолета в Броварах Киевской области длилась около девяти часов, СБУ выясняет обстоятельства трагедии. Об этом президент Владимир Зеленский говорил в вечернем обращении 18 января, опубликованном его пресс-службой.

"Проходит очередной день этой страшной войны, этих трагедий, которые переживает наш народ. Ужасный день, который мы должны пройти, должны выдержать. И мы выдержим", – сказал президент.

Он отметил, что в спасательной операции в Броварах, тушении пожара, спасении раненых участвовали сотни людей, и поблагодарил их всех.

"Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Пани Руслана, пани Елена, пани Тамара, пани Екатерина и все работницы садика, я благодарю вас! Спасибо за четкие действия, за то, что выводили детей", – сказал Зеленский.

Он отметил также помогавших жителей и жительниц Броваров, включая подростков Глеба и Андрея – "ребят, которые тоже не растерялись и помогали".

"Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, [первый заместитель] Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным", – сказал президент.

Он отметил, что временно руководить министерством будет глава Нацполиции Украины.

Зеленский подчеркнул, что обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте оборонной операции, были распределены.

"Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется. Как только будут установлены четкие факты о том, что привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию", – подытожил президент. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/844736949917983/


Контекст:

Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.

Теги: авиакатастрофа, вертолет, Бровары, дети, Владимир Зеленский, трагедия, Евгений Енин, Денис Монастырский, погибшие, крушение вертолета в Броварах
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