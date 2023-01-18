Зеленский: Монастырский, Енин, их погибшие коллеги – это не те люди, которых легко заменить. Большая потеря для государства

Зеленский отметил, что сферы, за которые отвечал Монастырский в контексте защиты Украины от российской агрессии, были распределены Фото: Zelenskiy / Official / Telegram (архив)

"Проходит очередной день этой страшной войны, этих трагедий, которые переживает наш народ. Ужасный день, который мы должны пройти, должны выдержать. И мы выдержим", – сказал президент.

Он отметил, что в спасательной операции в Броварах, тушении пожара, спасении раненых участвовали сотни людей, и поблагодарил их всех.

"Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Пани Руслана, пани Елена, пани Тамара, пани Екатерина и все работницы садика, я благодарю вас! Спасибо за четкие действия, за то, что выводили детей", – сказал Зеленский.

Он отметил также помогавших жителей и жительниц Броваров, включая подростков Глеба и Андрея – "ребят, которые тоже не растерялись и помогали".

"Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, [первый заместитель] Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным", – сказал президент.

Он отметил, что временно руководить министерством будет глава Нацполиции Украины.

Зеленский подчеркнул, что обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте оборонной операции, были распределены.

"Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется. Как только будут установлены четкие факты о том, что привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию", – подытожил президент.



