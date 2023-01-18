Зеленский: Монастырский, Енин, их погибшие коллеги – это не те люди, которых легко заменить. Большая потеря для государства

"Проходит очередной день этой страшной войны, этих трагедий, которые переживает наш народ. Ужасный день, который мы должны пройти, должны выдержать. И мы выдержим", – сказал президент.
Он отметил, что в спасательной операции в Броварах, тушении пожара, спасении раненых участвовали сотни людей, и поблагодарил их всех.
"Хочу сейчас отдельно поблагодарить воспитательниц детского сада, на территорию которого упал этот вертолет. Пани Руслана, пани Елена, пани Тамара, пани Екатерина и все работницы садика, я благодарю вас! Спасибо за четкие действия, за то, что выводили детей", – сказал Зеленский.
Он отметил также помогавших жителей и жительниц Броваров, включая подростков Глеба и Андрея – "ребят, которые тоже не растерялись и помогали".
"Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы лишились людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, [первый заместитель] Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным", – сказал президент.
Он отметил, что временно руководить министерством будет глава Нацполиции Украины.
Зеленский подчеркнул, что обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте оборонной операции, были распределены.
"Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется. Как только будут установлены четкие факты о том, что привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию", – подытожил президент.
Утром 18 января возле детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Всего, по уточненным данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей.
По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению.